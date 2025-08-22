Z – az elveszett város: hová tűntek azok, akik elindultak megkeresni?

Percy Fawcett egy rejtélyes dokumentumból, az úgynevezett „512-es kéziratból” merített ihletet, valamint az indiánok ősi legendáiból, amelyek aranyról és egy rég elfeledett civilizációról szóltak. Kíséretében volt fia, Jack és barátja, Raleigh Rimmell. Mindhárman eltűntek, és azóta sem bukkant senki a nyomukra.

A rejtélyes hipotézisek a sorsukat illetően a mai napig szaporodnak. Egyesek úgy vélik, kannibálok ölték meg őket, mások betegségekről, éhínségről vagy eltévedésről beszélnek az átjárhatatlan vidéken. Bár sokan Fawcett elképzeléseit kitalációnak tartották, a modern technológia bebizonyította, hogy az amazóniai esőerdőben valóban léteztek kiterjedt prekolumbián városok.

Percy Fawcett – a férfi, aki mindenkinek ellenszegült

Percy Harrison Fawcett 1867-ben született Torquayben. Tizenkilenc évesen belépett a brit tüzérségbe, de hamarosan a londoni Királyi Földrajzi Társaság vonzotta. 1906-ban Dél-Amerikába indult, hogy feltérképezze azokat a területeket, ahol a spanyolok egykor El Doradót keresték.

Fawcett az elkövetkező években hét expedíciót hajtott végre. Eleinte a térképezésre koncentrált, de egyre inkább elragadta a vágy, hogy megtalálja az ősi civilizációt. A perui Machu Picchu felfedezése meggyőzte arról, hogy a dzsungelben valami még nagyobb rejtőzik. Lelkesedése azonban előítéletekbe ütközött – az akkori európai tudomány az amazóniai indiánokat képtelennek tartotta komplex társadalmak létrehozására. Fawcett megkérdőjelezte ezt a nézetet.

Halál az őserdő szívében

A kulcsfontosságú expedíció Brazília Mato Grosso tartományában indult. Az 512-es kézirat ugyan Bahia államot jelölte meg, de Fawcett úgy vélte, hogy a keresett város mélyebben fekszik az esőerdőben. Fia, Jack, és Raleigh Rimmell társaságában elindult abból a helyről, amelyet „Halott ló táborának” nevezett – az öt évvel korábban elhullott lova után.

Indulás előtt utolsó levelében leírta a nehéz körülményeket: éjszakai fagyok, nappali hőség, bosszantó rovarok. Azt állította azonban, hogy jók a kilátásai, és nem aggódik, hogy nem találja meg a Z elveszett városát. Ezután a három férfi eltűnt. A nyomukba eredt keresőcsapat 1928-ban sem talált semmit. Egyesek azt feltételezték, hogy bennszülött törzsek támadásának estek áldozatul, bár Fawcett mindig jó kapcsolatot ápolt az őslakosokkal. Mások betegségekről, éhínségről, áthatolhatatlan dzsungelről vagy más kudarcokról beszéltek.

Az antropológus Orlando Villas-Bôas 1952-ben azt állította, hogy megtalálta Fawcett csontjait. Későbbi vizsgálatok azonban cáfolták ezt.

A lelet, amely mindent megváltoztatott

Fawcett ugyan hitt a tudományban, de nem zárkózott el a nem hagyományos információforrásoktól sem. Az egyik ilyen egy fekete bazaltdarab volt, amelybe egy alak szimbóluma és rejtélyes jelek voltak vésve. H. Rider Haggard író találta Brazíliában, és ajándékba adta Fawcettnek. Fawcett azt állította, hogy az elveszett városból származik.