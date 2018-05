Végleges lett a Sziget programja

Budapest | Hét új nevet jelentettek be két nappal a Bonobo budapesti koncertje után a Sziget szervezői - köztük a Bonobóét. Ezzel teljes és böngészhető lett a program.

Betelt a Sziget, mármint egyelőre nem látogatókkal, hanem fellépőkkel: pénteken jelentették be a szervezők az idei fesztivál hét utolsó programját.

Az új nevek közt van az elektronikus zenében utazó Bonobo, aki egy speciális live set-tel érkezik a Szigetre. Jön az EDM producer, DJ, énekes dalszerző Flux Pavilion. Amszterdamból érkezik a Yellow Claw duó, akik zenéjükben elegyítik a hip-hop, a dubstep vagy a big room house elemeit.

A mostani bejelentésben ott van a belga művész Max Colombie, aki Oscar and the Wolf néven vált ismertté, a kanadai énekes Mike Milosh R&B projektje, a Rhye, a francia DJ producer Michael Calfan, valamint az ausztrál producer, Emoh Instead elektronikus zenei projektje, a What So Not.

Az idei fesztivál legfőbb fellépői között olyan nevek szerepelnek, mint Kendrick Lamar, az Arctic Monkeys, a Gorillaz, Lana Del Rey, a Mumford & Sons, Shawn Mendes vagy Dua Lipa. A részletes és napokra lebontott program most már elérhető a www.sziget.hu-n.

