Vége az olcsó repülésnek: hirtelen megszűnt egy ismert európai légitársaság

A cégnél szeptember 29-én jelentették be a leállást. Ezt követően a Fly PLAY azt ajánlotta, hogy az utasok vegyék igénybe más légitársaságok szolgáltatásait. Akik előre megvásárolták a jegyüket, azoknak fel kellett venniük a kapcsolatot a bankjukkal vagy a kártyakibocsátójukkal, hogy visszakaphassák a pénzüket.

Mit tehetnek az utasok?

„Ha a repülőjegyet utazási csomag (repülés + szállás vagy más szolgáltatás) részeként foglalták az Európai Gazdasági Térségben (EGT), kérjenek segítséget az utazási irodától. Bizonyos esetekben az EU-s légiközlekedési jogszabályok is védelmet nyújthatnak. Csőd esetén a követeléseket a kijelölt csődbiztos felé kell benyújtani” – olvasható a vállalat közleményében.

A hirtelen leállás nemcsak az utasokat, hanem mintegy 400 alkalmazottat is érintett. Az izlandi RUV portál szerint körülbelül tízezer utasnak kellett a járattörlésekkel szembenéznie.

Érdekesség, hogy hétfő reggel, néhány órával azelőtt, hogy a cég hivatalosan bejelentette volna a csődöt, még öt PLAY-járat is felszállt a keflavíki repülőtérről – Amszterdam, Koppenhága, Dublin, London és Párizs irányába.

Már régóta bajban voltak

„A működés már hosszú ideje nagyon megterhelő, ezért a befektetők nem vállalták, hogy újabb pénzt fektessenek a cégbe, így a leállás mellett döntöttünk”

– vallotta be a légitársaság vezérigazgatója Einar Örn Ólafsson.

A Travel Pirates beszámolója szerint a PLAY 2019-ben alakult, azzal a céllal, hogy megfizethető járatokat kínáljon Izland, Európa és Észak-Amerika között. A nagyszabású tervek ellenére azonban a társaság soha nem tudott nyereségesen működni.