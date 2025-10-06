A Fly PLAY gépei már nem szállnak fel többé
Vége az olcsó repülésnek: hirtelen megszűnt egy ismert európai légitársaság
Váratlanul leállt az izlandi székhelyű, fapados Fly PLAY légitársaság. A döntés miatt sokan egyik napról a másikra maradtak munka és repülőjáratok nélkül.
A cégnél szeptember 29-én jelentették be a leállást. Ezt követően a Fly PLAY azt ajánlotta, hogy az utasok vegyék igénybe más légitársaságok szolgáltatásait. Akik előre megvásárolták a jegyüket, azoknak fel kellett venniük a kapcsolatot a bankjukkal vagy a kártyakibocsátójukkal, hogy visszakaphassák a pénzüket.
Mit tehetnek az utasok?
„Ha a repülőjegyet utazási csomag (repülés + szállás vagy más szolgáltatás) részeként foglalták az Európai Gazdasági Térségben (EGT), kérjenek segítséget az utazási irodától. Bizonyos esetekben az EU-s légiközlekedési jogszabályok is védelmet nyújthatnak. Csőd esetén a követeléseket a kijelölt csődbiztos felé kell benyújtani” – olvasható a vállalat közleményében.
A hirtelen leállás nemcsak az utasokat, hanem mintegy 400 alkalmazottat is érintett. Az izlandi RUV portál szerint körülbelül tízezer utasnak kellett a járattörlésekkel szembenéznie.
Érdekesség, hogy hétfő reggel, néhány órával azelőtt, hogy a cég hivatalosan bejelentette volna a csődöt, még öt PLAY-járat is felszállt a keflavíki repülőtérről – Amszterdam, Koppenhága, Dublin, London és Párizs irányába.
Már régóta bajban voltak
„A működés már hosszú ideje nagyon megterhelő, ezért a befektetők nem vállalták, hogy újabb pénzt fektessenek a cégbe, így a leállás mellett döntöttünk”
– vallotta be a légitársaság vezérigazgatója Einar Örn Ólafsson.
A Travel Pirates beszámolója szerint a PLAY 2019-ben alakult, azzal a céllal, hogy megfizethető járatokat kínáljon Izland, Európa és Észak-Amerika között. A nagyszabású tervek ellenére azonban a társaság soha nem tudott nyereségesen működni.
Támogassa az ujszo.com-ot
A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.