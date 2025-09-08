Újabb felfedezés: ősi DNS oldotta meg a világ első járványának rejtélyét

Egy új tanulmány egyértelműen kimondta, hogy a Justinianus idején pusztító, elsőként dokumentált világjárványt a Yersinia pestis okozta. Ez ugyanaz a baktérium, amely a 14. században a „fekete halál” néven vált hírhedtté, és Európa lakosságának jelentős részét elpusztította. A kutatók most először tudtak közvetlen genetikai bizonyítékot szolgáltatni a betegség jelenlétéről.

Évszázadok óta írásos beszámolókra támaszkodunk, amelyek egy pusztító kórt írnak le, de eddig nem volt kézzelfogható bizonyítékunk a pestis jelenlétére

– mondta Rays HY Jiang, a tanulmány vezetője.

Egy tömegsír titka

A felfedezés Jordániában, Jerash ókori városában született, ahol a régészek egy római kori hipodrom alatti tömegsírra bukkantak. Nyolc emberi fogból sikerült DNS-mintát nyerni, és a vizsgálatok kimutatták, hogyaz áldozatok szinte azonos Y. pestis törzsekkel voltak fertőzöttek. Ez azt jelenti, hogy a várost egyetlen, hirtelen fellángoló járvány hulláma sújtotta, amely rövid idő alatt tömeges halálozást okozott. A kutatás arra is rávilágít, hogy a központi szerepet betöltő városok, amelyek gazdasági és kulturális erőforrásokat jelentettek, egyben a legsebezhetőbb pontjai voltak a birodalomnak.