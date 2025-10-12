Trumpnak ajánlja kitüntetését a Nobel-békedíj idei nyertese

Donald Trump amerikai elnöknek ajánlja kitüntetését a Nobel-békedíj idei nyertese, María Corina Machado venezuelai ellenzéki vezető – erről a díjazott szombaton egy amerikai televíziónak adott interjúban beszélt.
María Corina Machado a Fox News hírtelevíziónak adott interjúban azzal magyarázta elhatározását, hogy az amerikai elnök „világos és bátor” lépései segítenek a Venezuelát kormányzó rezsimet meggyengíteni. „Úgy döntöttem, hogy Trump elnöknek ajánlom, mert megérdemli. Nem csak, hogy nyolc háború megoldásában vállal részt csupán néhány hónap alatt, de határozott intézkedéseket tett arra, hogy Venezuelát mostanra a szabadság küszöbére juttassa 26 év zsarnokság után” – fogalmazott a Nobel-békedíj idei kitüntetettje.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szintén a Fox News hírtelevíziónak adott interjúban azt hangoztatta, hogy kész Nobel-békedíjra jelölni Donald Trump amerikai elnököt 2026-ban, amennyiben sikerül elérni az ukrajnai háború lezárását. Az ukrán államfő korábban felvett interjúját vasárnap sugározza az amerikai médium.
Az Egyesült Államokban komoly várakozás előzte meg a Nobel-békedíj idei kitüntetettjének bejelentését, Donald Trump támogatói közül sokan indokoltnak tartották volna, hogy az elnök kapja a kitüntetést, miután a gázai konfliktusban az ő béketerve mentén sikerült áttörést jelentő megállapodást elérni Izrael és a Hamász palesztin iszlamista szervezet között.
