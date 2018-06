Téma a VASÁRNAPBAN: Magányosok, avagy A néma nemzedék

Négy évvel ezelőtt a pekingi metrón utazva azt láttam, hogy mindenki a telefonjába bújik. És még hordozható töltőjük is volt arra az esetre, ha lemerülne a készülék. Akkor az egész szürreális jövőképnek tűnt, el is könyveltem magamban, hogy milyen különcök ezek a kínaiak. Aztán alig telt el egy-két év, és mi is ilyenek lettünk. Lett egy generáció, amelyik nem jár üzletbe, amelyik banki ügyeit otthonról intézi, amelyik nem beszél. Mert úgy kényelmesebb az élet. Szerintük.

A brit The Telegraph tanulmánya szerint a magány veszélyes népbetegség. Gondolhatnánk, hogy a nyugdíjas korosztályt érinti leginkább, ám nem így van. A 18 és 35 év közöttieket sújtja, ők azok, akik már azt sem tudják, hogyan kell internet nélkül létezni. Egy egyedül élő fiatal felnőtt napja a következőképpen alakulhat: Reggel felébred, bemegy a munkahelyére. Útközben senkihez sem szól, fülében a fülhallgató. A munkahelyén online történik a kommunikáció, hiába nyitott a tér, e-mailben kell megbeszélni mindent, hogy nyoma maradjon. Esetleg otthonról dolgozik (ún. home office), akkor még az ágyból sem kell kikelnie. A munkaidő után hazamegy az üres lakásba, olvas, filmet néz, csetel az online barátaival, majd lefekszik. Eltelhetett úgy a napja, hete, hogy egy hangot sem adott ki. Banki, postai ügyeinket lebonyolíthatjuk úgy, hogy az épület közelébe se megyünk, sőt a tömegközlekedési bérlet is feltölthető az internet segítségével. Arról nem is beszélve, hogy bármilyen árucikket is jóval olcsóbban beszerezhetünk így. Ha nem akarunk a postással, futárral találkozni, a nagyobb városokban vannak csomagátvevő helyek. Csak a telefonra kapott kódot kell beütni, élő emberrel szót váltani nem. A már megvásárolható Vasárnapban Ázsoth Réka utánajárt annak is, hogyan alakul ki az elmagányosodás; hogy hat mindez erre a nemzedékre; mit mond a pszichológus; milyen egy magányos fiatal napja; mi ronthat a helyzeten; milyen hosszú távú hatásai vannak; mi lehet a megoldás; mit tehetünk ellene…