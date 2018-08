Theresa May és Gerry Adams. Több a közös bennük, mint gondolnánk. Még az is lehetséges, hogy kifőznek egy közös posztpolitikai tervet – írta vezércikkében a Guardian című brit lap, amely a brexit okozta ír határproblémát boncolgatja, másrészt a Sinn Féin volt vezetőjének új hobbijáról ad hírt. Bennünket most ez utóbbi, kevésbé komoly téma foglalkoztat.

Gerry Adams egy belfasti előadáson említette meg, hogy szakácskönyvet jelentet meg karácsonyra, Theresa May pedig már korábban feltárta: „a világ legstresszesebb munkáját” úgy tudja a legjobban kipihenni, ha az eddig összegyűjtött 150 szakácskönyvéből kiválaszt egy receptet, és megfőzi a finom ételt. Ez számára kétszeres haszon, mert maga a főzés is örömet szerez, hát még az étel elfogyasztása. A Guardian szerint most lehetősége nyílik kibővíteni gyűjteményét, foglalkozhat ír receptekkel, s közben talán sikerül kibogoznia az ír határ bonyolult kérdését is. Gerry Adams, a legnagyobb észak-írországi katolikus erő, a Sinn Féin korábbi elnöke szerint a kiadványába olyan ételek receptjei is bekerülnek, amelyeket az 1990-es évek béketárgyalásain fogyasztottak a köztársaságiak képviselői. Ezek közül néhányat az 1998-as nagypénteki békéhez elvezető folyamat legjobban őrzött titkai közé sorolt. Kifelé a hentesboltból A 69 éves politikus egy belfasti előadáson említett részleteket a szakácskönyvről, amelynek borítótervét már meg is osztotta a Twitter közösségi portálon. Az eseményen a következőket mondta el az 1997–1998-as tárgyalásokról: „A britek soha nem adtak enni nekünk. Nem volt étel.” A köztársaságiak között azonban volt egy-két jó szakács, az ő ételeiket ették az ír tárgyalók. A kiadvány címe a The Negotiator’s Cookbook (A tárgyaló szakácskönyve) lesz. Társszerzői pedig Ted Howell és Padraic Wilson, a köztársaságiak további két tagja. Howellt, akit egykor a Sinn Féin szürke eminenciásaként emlegettek, Adams legközelebbi bizalmasaként tartják számon. A közösségi hálón megoszlottak a reagálások a szakácskönyv hírére. A felhasználók egy része ötletelésbe kezdett az ételek lehetséges neveiről, mások azonban bírálták Adams döntését a komolytalannak tűnő könyv megjelentetéséről, mondván, hogy még mindig sok a kérdés a brit politikában szemérmesen csak Bajok (The Troubles) néven emlegetett, az 1960-as évek végétől az 1998-as nagypénteki megállapodásig tartó észak-írországi felekezeti erőszakkal kapcsolatban. Károly herceggel is kávézgatott Általánosan elfogadott nézet, hogy a Sinn Féin a brit fennhatóság ellen egykor fegyverrel küzdő Ír Köztársasági Hadsereg (IRA) politikai szárnyaként működött a katolikus milícia csaknem három évtizedes britellenes terrorhadjárata idején, jóllehet ezt Gerry Adams soha nem ismerte el, és azt sem, hogy ő valaha az IRA tagja volt. A politikus 1983-tól évtizedekig állt az Írországban és Észak-Írországban egyaránt jelen lévő Sinn Féin élén. 1984-ben merényletet hajtottak végre ellene: Belfast központjában az Ulster Freedom Fighters tagjai 20 lövést adtak le autójára, Adamset három lövés érte. A szakácskönyv borítótervét Adams már meg is osztotta a Twitter közösségi portálon A Sinn Féin elnöki tisztségében februárban váltotta Mary McDonald. Gerry Adams, aki kommentárok szerint egykor az angol–ír politika egyik legrettegettebb alakja volt, az utóbbi években imázst váltott. A Twitteren például kirándulás vagy házimunka közben készült fotókat tett közzé magáról. Bejegyzéseiben és interjúiban felfedte, hogy szeret krumplit pucolni, a kutyájával lenni. Szívesen hallgatja Joan Baez zenéjét és szereti a gumikacsákat. 1971-től nős, egy fia van, aki ma 45 éves. (ug, MTI)