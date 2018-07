Sztárunk a VASÁRNAPBAN: Bandor Éva és Bárdos Judit

Ez volt az első közös fotózásuk. Útban Budapest felé, egy félreeső kavicsos úton, tóparti idillel.

Komáromban, a Jókai Színházban nem egy darabban játszottak már együtt. Filmjük is van közös. Ott anya és lánya kapcsolatba kerültek. Magánemberként barátnők. Bandor Éva és Bárdos Judit. Olyanok a képeken, mint két Almodóvar-színésznő. Bent, az élet sűrűjében az egyik, nagy remények kapujában a másik.

Gyorsan kiderül: mindketten Almodóvar-rajongók. Éva a korábbi filmjeit említi elsőként a neves spanyol rendezőnek. A vágy törvénye, Asszonyok a teljes idegösszeomlás szélén, Kötözz meg és ölelj, Eleven hús – sorolja a címeket. Fiatalon, álnéven írt könyvét, a Patty Diphusát is falta. „Mókásan és mégis mélyrehatóan elemzi az embereket, feltárva másságukat, depressziójukat, közel hozva démonaikat. De mindezt úgy, hogy a végén magunkon nevetünk.” Judit szerint mindez azért is érdekes, mert nagyon ismeri a női lelket. „Bár nem láttam az összes filmjét, amit viszont igen, azt kivétel nélkül szeretem. Talán mert nagyon nőies témákat választ.”

Milyen darabokban játszanak együtt? Milyen évad vár rájuk? Hogyan viszonyulnak egymáshoz a színpadon? Hogyan zárták az előző évadot? Milyen lesz a nyaruk? Hogyan érezték magukat a közös fotózáson?



