SZENZÁCIÓ: Élet nyomaira bukkant a NASA a Marson

Egykori mikrobiális élet nyomait rejtheti egy marsi kőzetminta, amelyet a Perseverance marsjáró vételezett még tavaly – közölte az amerikai űrkutatási hivatal.

„Ez lehet a legvilágosabb jele az életnek, amit a Marson találtunk” – ismertette Sean Duffy amerikai közlekedési miniszter, aki egyúttal ideiglenesen a NASA igazgatójának tisztségét is ellátja. Nicky Fox igazgatóhelyettes ugyanakkor hangsúlyozta, ez a megállapítás sem biztos még, ugyanis további adatokra és tanulmányokra van szükség.

A mintát a 2021 óta üzemelő Perseverance tavaly nyáron vételezte a Jezero kráternek nevezett marsi térségben, egy kiszáradt folyómederben. A NASA szakembereinek azt tűnt fel a kőzetdarabon, hogy foltok voltak rajta. A mintát elemezték a marsjáró fedélzetén lévő műszerekkel, majd közzé tették a Nature című szaklapban.

Az agyagos szerkezetű kőzet egyebek között szenet, ként, vasoxidot és foszfort tartalmaz, a foltok pedig vivianit (hidratált foszforsavas vasoxid) és greigit (vas-szulfid) ásványokból állnak, amelyeknek a kombinációja valamikori mikrobiális életre utalhat. Viszont ezek az ásványok biológiai reakciók nélkül is kialakulhattak.

A további vizsgálatokhoz a mintát a Földre kellene eljuttatni, egy ilyen NASA-misszió lehetőségét éppen most vizsgálják.

(MTI)

