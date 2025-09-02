nmh
Olaszországban aprópénzért reggelizett egy szlovák család – otthon háromszor ennyit fizetnének
Egy kelet-szlovákiai család felejthetetlen nyaralást töltött Szicília nyugodtabb, turistáktól távol eső részén, ahol nemcsak a tengerpart szépsége, hanem az árak is meglepték őket.
Támogassa az ujszo.com-ot
A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.