Olaszországban aprópénzért reggelizett egy szlovák család – otthon háromszor ennyit fizetnének

Minden nyáron több ezer új, friss diplomás érkezik a munkaerőpiacra. Az utóbbi években főként az úgynevezett Z generáció tagjai – vagyis az 1996 és 2012 között született fiatalok – alkotják ezt a csoportot. A Szlovák Munkaerő-közvetítő Ügynökségek Társulása (APAS) szerint a fiatalok gyakran olyan elvárásokkal lépnek munkába, amelyek a munkáltatót is meglepik.