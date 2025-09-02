Panoráma

Olaszországban aprópénzért reggelizett egy szlovák család – otthon háromszor ennyit fizetnének

Egy kelet-szlovákiai család felejthetetlen nyaralást töltött Szicília nyugodtabb, turistáktól távol eső részén, ahol nemcsak a tengerpart szépsége, hanem az árak is meglepték őket. 

A szlovákiai nyaralók Trappani régió egyik kisvárosában pihentek, amelyet szinte kizárólag helyiek laknak. „A kisváros hangulata egészen más, mint a zsúfolt üdülőhelyeken, és talán éppen ezért volt olyan különleges az élményünk” – mesélte Kamila, a család egyik tagja.
A legnagyobb meglepetést egy helyi kávézóban élték át, ahová többször is visszatértek. A kora reggeltől késő estig nyitva tartó vendéglátóhely tele volt helyiekkel, és egyszerre működött kávézóként, cukrászdaként és fagylaltozóként. „Friss, gazdagon töltött croissantokat ettünk – lekvárral, nutellával, pisztáciával –, mellé kávét, vizet, fagylaltot is rendeltünk. Amikor a számlát megláttuk, szóhoz sem jutottunk” – idézte fel Kamila.
A hatfős család összesen tizenkét tételt fogyasztott, a végösszeg pedig mindössze 17 euró 50 cent volt. Egy croissant 1,20 euróba került, a kávéért ugyanennyit fizettek. Szlovákiában hasonló minőségű péksüteményekért a kézműves pékségekben háromszor, sőt ötször ennyit is elkérnek. „Otthon ennyiért egy szupermarketben sem kapnánk péksüteményt, nemhogy egy ilyen reggelit” – tette hozzá a nyaraló.
