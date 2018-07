Nagyon megnőtt a roamingforgalom

Egy évvel ezelőtt lépett érvénybe az az uniós szabály, amely gyakorlatilag megtiltotta a szolgáltatóknak, hogy extra díjat számlázzanak az ügyfeleknek, ha azok az EU területén használják a telefonjukat.

Az egyéves adatokból kiderül, sokba fáj ez a szolgáltatóknak, ugyanakkor az ügyfelek már nem félnek használni az okostelefonjukat – főleg internetezésre. A szolgáltatók tájékoztatása szerint jelentősen megnőtt a roamingforgalom, miután életbe lépett a szabályozás.

Az Orange ügyfelei körében főleg az adathasználat ugrott meg, 700 százalékos növekedésről számolt be Alexandre Piskunová. Az Orange szóvivője elmondta azt is, hogy a hívások száma 200 százalékkal nőtt.

Hasonlóan drasztikus forgalomnövekedésről számolt be a Telekom is, Michal Korec szóvivő tájékoztatása szerint az uniós szabály életbelépésát követő egy évben az ügyfelek körében 720 százalékkal volt nagyobb az adathasználat, a hívások számában már „csak” 81 és 42 százalékos volt a növekedés a kimenő és a fogadottak sorrendjében.

Az O2-nél kicsit speciális a helyzet, az ügyfelek ugyanis Csehországban már a szabály életbelépése előtt is a hazai árakon használhatták a mobilszolgáltatásokat, az ottani O2 hálózatában. Így az eredményeknél nem vette figyelembe a csehországi forgalmat az O2 – Tereza Molnár tájékoztatása szerint ötszörös volt az adatforgalom növekedése, a hangalapú szolgáltatásoknál pedig 200 százalékos a növekmény.

A szolgáltatóknak tehát sokba fáj az uniós szabály, hiszen nemcsak a bevételek csökkennek, de a használat alapján a kiadások is nőnek. Hiszen például az adathasználat esetében a szolgáltatónak ki kell fizetni az árat az ügyfelek mobilinternetezése után az ottani operátornak, az uniós szabály ugyanis csak az ügyfeleket óvja meg a fizetési kötelezettségtől. Igaz, a bevételek is nőhetnek, hiszen a hazánkba érkező turisták is gyakrabban és többet használják a készülékeiket, ez extra bevételt jelenthetne a szolgáltatóknak. Mivel azonban Szlovákiában kisebb a turisták száma, sokkal többen utaznak külföldre, ezért ez az bevétel csak enyhíti az extra kiadásokat. A Telekom tájékoztatása szerint a külföldiek Szlovákiában 390 százalékkal használták többet a telefonjuk mobilinternetre – de a Telekom ügyfelei külföldön 720 százalékkal több adatmennyiséget forgalmaztak. Jobban járnak a szabályozással az olyan országok szolgáltatói, ahol jelentős a turisták száma – pl. Horvátország, Spanyolország, Olaszország stb. –, ott ugyanis akár ez extra bevételt is eredményezhet.

A szabályozás alapján a szlovákiai szolgáltató ügyfelei a hazai tarifacsomagjuk díjszabása szerint használhatják a mobilszolgáltatásokat az uniós országokban. Bizonyos esetekben a szolgáltató alkalmazhat egy FUP-szabályt, ha az ügyfél visszaél a szabályozás adta lehetőségekkel, és főleg külföldön használja telefonját – a szolgáltatók tájékoztatása szerint eddig csak elvétve éltek ezzel a lehetőséggel. Ilyen esetben egyébként az ügyfél 7,20 eurós felárat fizet gigabájtonként, a hívásokért 3,8 eurócent a felár, az SMS-ekért pedig 1,2 eurót kell fizetni azoknak, akik aránytalanul sokat használják a mobilszolgáltatás külföldi, uniós hálózatban.