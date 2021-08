Miről ír a hétfői Új Szó?

98. Most ér véget a mérkőzés, melynek már az első félidőben kialakult a végeredménye. A második játékrész ugyan izgalmasabb volt, de eredményesebb nem. A DAC 5 forduló alatt 1-2-2-es mérleget ért el. A következő fordulóban a Pohronie lesz a sárga-kékek ellenfele, idegenben. Végeredmény: DAC-Trencsén 1:1

97. Egészen drámai a meccs vége. Három sárgát is kiosztott a játékvezető, a Trencsén Madut állította a kapuba a pirosat kapott Kukučka helyett, de a DAC nem tud betalálni.

89. Pirinen vitte le a földre Sharanit szabálytalanul. Ezúttal is Davis volt, aki elvégezte a pontrúgást. Balos tekerése pedig két fejen is megpattant, de a labda nem vette be az irányt a kapu felé.