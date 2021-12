Miről ír a csütörtöki Új Szó?

Közélet

Már Szlovákiában is terjed a koronavírus omikron variánsa. Mennyire fertőző az új mutáns, mennyire veszélyes, mit tegyünk az ünnepek alatt, hogy szeretteinket és magunkat is megvédjük, többek közt ez is kérdeztük Rusvai Miklós víruskutatótól.

A kevesebb néha több – emlékeztetnek a Greenpeace Szlovákia természetvédő szervezet munkatársai, akik fontosnak tartják, hogy az ünnepek alatt se feledkezzünk meg a túlzott fogyasztás negatív környezeti hatásairól. Állítják, egy kis odafigyeléssel az év legszebb ünnepe is lehet környezetbarát.

Eduard Heger szerint a kötelező oltás bevezetése nélkül nem tudjuk legyőzni a koronavírus-járványt: „Ha nem tesszük meg, rá leszünk utalva az országos lezárásokra” – állítja a kormányfő.

Régió

Jótékonysági vásár a farkasdi óvodában

Meleg étel és ajándék a dunaszerdahelyi hajléktalanszálló lakóinak

Több mint 25 millió eurót fordíthatnak a Komárom és Érsekújvár közti térség fejlesztésére

Kultúra

Szabó István, a Mephisto Oscar-díjas rendezője idén újabb két rangos elismeréssel gazdagította életműdíjainak gyűjteményét. Azt is elmeséli, hogyan viseli a járványhelyzetet.

Szenteste debütál a YouTube-on komáromi rapper, José új klipje.

Sport

Interjú Lancz Barborával, a szlovák női kézilabda-válogatott egyik eősségével

A légi foci 100 éve - nagyriport