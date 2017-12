Mindennap karácsony

Egész évben karácsonyt tart a brit Andy Park, így aztán teljesen mindennapi esemény az életében.

Az 54 éves férfi rajong a karácsonyért, ezért tartja meg mindennap – már 1993-tól. Azóta több ezer pulykát evett meg, ugyanennyi üveg pezsgőt és sherryt ivott, vagy 100 ezer gyümölcsös muffint falt be, és egy egész vagyont költött dekorációra.

A délnyugat-angliai Melksham-ban élő, elvált férfi állítólag minden reggel – a kellő karácsonyi hangulat elérése érdekében – megeszik pár muffint és egy pulykás szendvicset. Fél tizenkettőkor félbehagyja munkáját, hogy hozzálásson az ünnepi pulyka megsütéséhez. Pontban három órakor, kezében egy pohár sherryvel, videofelvételről megnézi Erzsébet királynőnek a Brit Nemzetközösséghez intézett ünnepi köszöntőjét. Az ünnepi vacsorára megeszi a pulykából készített húsgolyókat kelbimbóval, sült krumplival és borsópürével, mellé pedig sherryt, bort és pezsgőt iszik.

Az ajándékok elhelyezésének is megvan a maga ideje: pontosan este 8 órakor kerülnek a feldíszített fa alá.

Ha karácsonyi programja engedi, interjúzik, szinte minden napra jut egy rádió- vagy tévéfellépés, show-műsor, máskor, mint Facebook-oldalán áll, énekel, szórakoztat és zenél. Igazi sztár lett, híre eljutott egészen Amerikába; egy furfangos amerikai tévéstáb nyáron lepte meg Mr. Parkot, hogy megnézzék nem csal-e, és tényleg ünnepel a nagy melegben is.

Már többször gondolt arra, hogy abbahagyja a karácsonyozást, de azt mondja, ez nehezére esne, mert túlságosan szereti ezt az ünnepet. „Soha nem tudnék ráunni a karácsonyra” – mondta.

Mániája amúgy nem karácsonykor, hanem nyáron kezdődött, 1993 júliusában. Szomorú volt, és úgy gondolta, felvidítja magát, ha előrehozott karácsonyt tart. Fel is vidult. Aztán úgy vélte, jó lenne, ha másnap is jó lenne a kedve. Ez újabb karácsonyozáshoz vezetett... és így tovább. Ami ajándékait illeti, ő veszi és csomagolja be magának, és persze ő is bontja ki. Az eddigi legszebb egy Mercedes volt – annak örült a legjobban. Mr. Christmasnek akadtak már követői, de egyikük sem bírta tartósan, és Park büszke arra, hogy ő az egyetlen konstans karácsonyozó a világon.

De „beszéljenek” tovább a mellékelt fotók, amelyeket Mr. Park örömmel bocsátott az Új Szó rendelkezésére. (MTI, ug)