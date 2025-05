Mennyit keresnek a topmodellek?

Cindy Crawford saját fitnesz VHS-sorozatot adott ki, több millió dolláros szerződéseket kötött a Revlonnal, a Pepsivel és az Omegával, és becslések szerint legjobb éveiben több mint 100 millió dollárt keresett. Claudia Schiffer, a német szépség egy év alatt több mint száz reklámkampányban szerepelt. Évi bevétele a 90-es évek közepén 10 millió dollár körül mozgott. Naomi Campbell nemcsak az első fekete modell volt a francia Vogue címlapján, hanem olyan márkák kifutóinak ikonja is, mint a Versace. Bevételei megegyeztek kolléganőiéivel, ráadásul saját projektjeibe is befektetett és jótékonysági tevékenységet is folytatott. Christy Turlington Calvin Klein múzsája volt, és diszkrét személyisége ellenére megőrizte exkluzivitását és „klasszikus” modell státuszát, ami lehetővé tette számára, hogy évente 7–9 millió dollárt keressen. Kate Moss később jelent meg a színen (a Calvin Klein 1992-es kampányának köszönhetően), de „heroin chic” stílusával forradalmat okozott. A klasszikus modellkinézet helyett éteri, törékeny szépséget kínált – és 175 cm alatti magassága ellenére is remekül keresett!