Megjelent a 2025-ös év legsikeresebb családi vállalkozásainak listája

A leggyümölcsözőbb szlovákiai cégek éves bevétele összesítve meghaladja a 10 milliárd eurót.

A Forbes magazin által immáron tizenegyedik éve összeállított Top családi vállalkozások rangsorában azok a cégek szerepelnek, amelyekben a családtagok többségi részesedéssel rendelkeznek, és legalább ketten képviseltetik magukat a vezetőségben.

2025-ben 70 vállalkozás került fel a listára.

Ezen cégek összesen 9,7 milliárd euró kumulált éves bevételt, valamint 352 millió euró összbevételt értek el.

A rangsorban olyan vállalatokat fedezhetünk fel , amelyeket már a második vagy a harmadik generáció vezet. Az alább feltüntetett fotón a legsikeresebb 25 céget láthatják, míg erre a linkre kattintva a teljes ranglistát megtekinthetik.

