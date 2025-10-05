A leggyümölcsözőbb szlovákiai cégek éves bevétele összesítve meghaladja a 10 milliárd eurót.
Megjelent a 2025-ös év legsikeresebb családi vállalkozásainak listája
A Forbes magazin által immáron tizenegyedik éve összeállított Top családi vállalkozások rangsorában azok a cégek szerepelnek, amelyekben a családtagok többségi részesedéssel rendelkeznek, és legalább ketten képviseltetik magukat a vezetőségben.
2025-ben 70 vállalkozás került fel a listára.
Ezen cégek összesen 9,7 milliárd euró kumulált éves bevételt, valamint 352 millió euró összbevételt értek el.
A rangsorban olyan vállalatokat fedezhetünk fel , amelyeket már a második vagy a harmadik generáció vezet. Az alább feltüntetett fotón a legsikeresebb 25 céget láthatják, míg erre a linkre kattintva a teljes ranglistát megtekinthetik.
Támogassa az ujszo.com-ot
A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.