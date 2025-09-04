A kőgazdagok világa és a művészetek közötti kapocs volt: meghalt Giorgio Armani

Amikor a divat múzeumba megy

2000-ben rendezte meg azt a kiállítását a New York-i Guggenheim Múzeum, amely Giorgo Armani teljes addigi életművét mutatta be. Ez volt a világon az első olyan kiállítás egy kortárs művészeti múzeumban, amely egy élő divattervező munkáját mutatta be. A tárlat fantasztikus sikereket ért el – átlagos látogatószáma heti 29 000 fő volt.

A tárlat dizájnját az egyébként szintén nemrégen elhunyt New York-i színházi rendező, Robert Wilson tervezte. Az, hogy az avantgárd színházi világból érkező Wilson is részt vett a tárlat elkészítésében, nyilván azt hivatott erősíteni, hogy Armani munkája nem maradt a divatipar szűk keretei között, hanem művészetnek tekinthető.

A másik oldalon természetesen ott voltak a kritikusok, akik szerint az Armani-tárlat nem több, mint a fényűzés demonstrációja. A kiállításnak erős sztár-jellege volt, a látogatók több hollywoodi színész ikonikus ruhadarabjait is megtekinthették. A szóbeszéd szerint Armani ráadásul rásegíthetett a retrospektív kiállítás létrejöttére azzal, hogy a tárlatot megelőző évek során összesen tekintélyes összegeket adományozott a múzeum alapítványának.

Az azonban bizonyos, hogy Armani sokat tett azért, hogy a divat világát összekapcsolja a művészetekkel.

Olyan forradalmár volt, mint Chanel

A divattervezőnek legalább két nagy dobása volt a divatszakmában.

Ő alkotta meg azt a férfi öltönytípust, amely jóval femininebb hatású volt, mint az addigi trendek, és amelynek társadalmi szerepe társadalmi szempontból Coco Chanel kis fekete ruhájához mérhető. Armani a nápolyi szabók stílusát átvéve vált közismertté azzal, hogy jócskán lazított a férfi öltöny szabásán, kiemelte a test vonalait. Eltávolította a vállpárnákat és a vászonbélést, az Armani-öltöny pedig a nyolcvanas évek elején a férfiak új trendjévé vált.

Az androgün jellegű, luxushatású férfiviselet rövidesen a merev, konzervatív szabás helyére lépett. Nemcsak a magas pozíciókban álló férfiak kedvelték, hanem a női vásárlók körében is nagyon hamar népszerűvé vált.

S bár a divatszakma az elkövetkező évtizedekben meghaladta az Armani-forradalmat, a divattervezőt igazolja, hogy az elmúlt években a divat ismét visszatért a 80-as évek stílusához. Armani így másodszor is a szakma csúcsára ért.

A film és a könnyűzene

Armani különleges szövetségben állt a filmsztárokkal, neve szorosan kapcsolódik a vörös szőnyeges ruhákhoz. Idejekorán felismerte, hogy a divat és a filmipar kapcsolata elengedhetetlen.

A filmre azonban nem csupán promóciós lehetőségként, hanem kreatív inspirációként is tekintett.

1980-ban ő készítette az Amerikai dzsigoló jelmezeit Richard Gere számára, melyben Gere az Armani ingek tökéletesen összehajtott, címkével ellátott fiókjából öltözik. Armani több mint száz filmhez tervezett jelmezeket, amelyek közül az egyik legfontosabb az 1987-es Aki legyőzte Al Caponét volt.

Hosszú barátság fűzte Eric Claptonhoz. Az angol gitáros-dalszerző 1996-ban dalokat szerzett Armani divatbemutatóihoz. Az érem másik fele pedig mi más is lehetne? Clapton ragaszkodott Armani-ruháihoz, ugyanabben az évben pedig két Emporio Armani üzletet is nyitott New Yorkban.