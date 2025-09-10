Panoráma

Martina két súlyos betegséggel küzd, a biztosító viszont elutasította a kérelmét

.

(pluska)

ÚJ SZÓ ONLINE
ÚJ SZÓ ONLINE

Egy fiatal nő története, aki először a sclerosis multiplexszel vívta harcát, most pedig a rákkal küzd. A 35 éves, barátszabadi Martinának a kegyetlen csapás után – amit árulásként élt meg – élete legnehezebb döntését kellett meghoznia. A biztosító többször is elutasította azt a kezelést, amely jelentősen javíthatná az életminőségét. 

Galéria
Már évek óta sclerosis multiplexszel élek. Nem volt könnyű, de megszoktam, és igyekeztem a lehető legnormálisabban élni. 2025 februárjában azonban minden megváltozott. Váratlanul összeomlottam, tüdőembóliát kaptam. Az orvosok részletes vizsgálatokat kezdtek, és akkor jött életem legrosszabb híre – harmadik stádiumú veserák. A daganat hatalmas volt, teljesen átterjedt a vesére, az embóliát is ez okozta. A 35. születésnapomon estem át egy kockázatos műtéten, amely során el kellett távolítani a vesémet.
Ez a ráktípus nagyon alattomos – nem reagál sem kemoterápiára, sem sugárkezelésre. Az egyetlen esély a modern immunterápia. Egy évig a Keytruda gyógyszert kellett volna kapnom, a biztosító azonban ezt ismételten elutasította. Az első kérelmet azért, mert a műtét után stabil állapotban voltam, de később megjelentek az áttétek. A második kérelmet azzal az indokkal utasították el, hogy erre a diagnózisra már léteznek támogatott gyógyszerek. Azok csak lassítják az áttétek növekedését, de nincs tartós hatásuk.
Olyan volt, mintha valaki becsapta volna előttem az ajtót. Csehországban vagy más uniós országokban automatikusan megkapnám ezt a kezelést. Nálunk nem. Szörnyű érzés tudni, hogy létezik egy gyógyszer, ami megmentheti az életed, de nem adják oda.
betegség
egészségügyi biztosító
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Hírlevél feliratkozás

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Ezt olvasta már?