Martina két súlyos betegséggel küzd, a biztosító viszont elutasította a kérelmét

Pár nappal ezelőtt a fővárosban elhelyeztek egy nagykapacitású palackvisszaváltót, melynek gyártói azt ígérték, egy perc alatt akár száz flakont is feldolgoz. Ellátogattunk a helyszínre, és leteszteltük, valóban beváltja-e a hozzá fűzött ígéreteket, majd összehasonlítottuk egy másik, Dunaszerdahelyen már évek óta működő visszaváltóval. Utóbbinál azt is megtudtuk, hogy akadnak olyan vásárlók, akik már óvszert is próbáltak visszaváltani.