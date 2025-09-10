(pluska)
Martina két súlyos betegséggel küzd, a biztosító viszont elutasította a kérelmét
Egy fiatal nő története, aki először a sclerosis multiplexszel vívta harcát, most pedig a rákkal küzd. A 35 éves, barátszabadi Martinának a kegyetlen csapás után – amit árulásként élt meg – élete legnehezebb döntését kellett meghoznia. A biztosító többször is elutasította azt a kezelést, amely jelentősen javíthatná az életminőségét.
