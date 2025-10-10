Panoráma

Machado: a kitüntetés hatalmas elismerés

María Corina Machado
TASR/AP-felvétel
feher
MTI

Hatalmas elismerésnek nevezte az idei Nobel-békedíj kitüntetettje, María Corina Machado venezuelai ellenzéki vezető pénteken, hogy ő veheti át idén a kitüntetést.

„A győzelem küszöbén állunk, és ma minden korábbinál erősebben számítunk Donald Trump elnökre, az Egyesült Államok népére, Latin-Amerika népeire és a világ demokratikus országaira mint legfőbb szövetségeseinkre a szabadság és demokrácia elérésében. Ezt a díjat Venezuela szenvedő népének és Trump elnöknek ajánlom ügyünk határozott támogatásáért!” – tette hozzá María Corina Machado az X-en.

Machado a díjat odaítélő bizottság indoklása szerint „fáradhatatlanul dolgozik a demokratikus jogokért Venezuelában, és küzd azért, hogy igazságos és békés módon demokrácia jöhessen létre a diktatúrából”.

„A Nobel-békedíjat 2025-ben a béke egy bátor és elkötelezett védelmezője kapja, egy olyan nő, aki az egyre erősödő sötétségben is életben tartja a demokrácia lángját” – jelentette be Jorgen Watne Frydnes, a bizottság elnöke.

Kapcsolódó cikkünk
María Corina Machado
Panoráma
Frissítve

Nem Trump kapta a Nobel-békedíjat

Nobel-békedíj
Nobel-díj
María Corina Machado
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Hírlevél feliratkozás

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Ezt olvasta már?