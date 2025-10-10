Machado: a kitüntetés hatalmas elismerés

„A győzelem küszöbén állunk, és ma minden korábbinál erősebben számítunk Donald Trump elnökre, az Egyesült Államok népére, Latin-Amerika népeire és a világ demokratikus országaira mint legfőbb szövetségeseinkre a szabadság és demokrácia elérésében. Ezt a díjat Venezuela szenvedő népének és Trump elnöknek ajánlom ügyünk határozott támogatásáért!” – tette hozzá María Corina Machado az X-en.

Machado a díjat odaítélő bizottság indoklása szerint „fáradhatatlanul dolgozik a demokratikus jogokért Venezuelában, és küzd azért, hogy igazságos és békés módon demokrácia jöhessen létre a diktatúrából”.

„A Nobel-békedíjat 2025-ben a béke egy bátor és elkötelezett védelmezője kapja, egy olyan nő, aki az egyre erősödő sötétségben is életben tartja a demokrácia lángját” – jelentette be Jorgen Watne Frydnes, a bizottság elnöke.