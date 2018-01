Las Vegas megmutatta a jövőt

HELYSZÍNI TUDÓSÍTÁS | Amerre csak nézünk, mindenütt drónok repkednek kisebb-nagyobb ketrecben, egy kicsit tovább haladva pedig belépünk a robotok világába. Egy félcsarnoknyi helyet csak ezek az újdonságok foglalnak el. A jövőben jártunk, egészen pontosan Las Vegasban.

A kaszinók városában minden évben megrendezik a szórakoztatóipari szakkiállítást (CES – Consumer Electronics Show). Ez a rendezvény ízelítőt ad abból, milyen technikai, technológiai újdonságokra számíthatunk az adott évben. Nem csak a trendekbe kapunk egy kis betekintést – a gyártók ugyanis konkrét eszközöket, készülékeket is megmutatnak a szakmai közönségnek. Kiállítóból, látogatóból idén sem volt hiány, több mint 4000 kiállító és csaknem 200 ezer résztvevő, látogató lépte át a CES kapuit.

Már az is sokat elárul arról, milyen gyorsan fejlődünk technológiai értelemben, hogy a mostani kiállítók, trendek egy részéről 5–10 évvel ezelőtt még csak nem is hallottunk. Ez leginkább a startupokra jellemző: ezeknek a vállalkozásnak jó része olyan, mint a kaszinó – egy ideig emelkedik, dől a pénz, nagy a figyelem, de ugyanilyen gyorsan el is halhatnak még azok az ötletek is, amelyek első hallásra tuti biznisznek tűntek.

Las Vegas sok mindenben a legek városa, és ez a kiállításra is rányomja a bélyegét – akkora területen mutatják be az újdonságokat, hogy azt szinte lehetetlen bejárni. Éppen ezért már most elnézést kérünk olvasóinktól, hiszen első körben csupán azokról az újdonságokról írunk, amit sikerült megnéznünk, így biztosan kimarad rengeteg érdekes újdonság, ezekről később mindenképpen írunk.

Térjünk vissza a csarnokokba! Ha kulcsszavakkal szeretnénk összefoglalni a kiállítást, akkor elsősorban ezek jutnának eszünkbe: 5G, okostelefonok, mesterséges intelligencia (a kiállítás egyik „sztárja”), virtuális valóság, önvezető autók, robotok, drónok, fantasztikus tévékészülékek, okosotthonok, verseny a méretekkel (valamiből a minél kisebb, valamiből a minél nagyobb a nyerő), egészségügyi fejlesztések, mindent tudó konyhai gépek és sok-sok olyan eszköz, amelyről most úgy vélekednénk, hogy teljesen felesleges fejlesztés. És még valami: szinte mindent már hanggal is irányíthatunk, mindegyik eszközben megtalálható a Google Asszisztens vagy a konkurens Alexa. Az egyik bemutatóteremben csak úgy záporoztak a kérések, Alexa, tedd ezt, Alexa, tedd azt…

Ha a tömeg alapján ítéljük meg a kiállítást, akkor egyértelműen az a csarnok volt a legnépszerűbb, ahol a nagyok – Samsung, LG, Sony, Intel, Huawei, Panasonic stb. – mutatták be az újdonságaikat, ezen belül is a legmenőbb termékek, újdonságok a nagyobbnál nagyobb, fantasztikus, élethű képet mutató televíziók, a legújabb okostelefonok (a Samsung várva várt S9-es telefonját nem itt, hanem a pletykák szerint Barcelonában mutatják be), az okosotthonok voltak, de az itt felvonultatott robotok sem voltak magányosak. Láttunk olyan robotot, amely gyakorlatilag nem volt más, mint egy bevásárlókosár, így már látható a kép, hogy a jövőben az üzletekben is egyre több helyen jelennek meg az ilyen emberszabású „lények”, amelyek értelmes arcot vágva pakolják a kosarukba azt, amit a tulajdonosuk kért. Az is lehet persze, hogy a robot majd azt is számon tartja, hogy éppen mi hiányzik a háztartásból. A háztartási gépek is fejlődnek, de még csak most vannak kibontakozóban, egyelőre várni kell a tömeges elterjedésükre – ami már most is minden esetben igaz, hogy ezeket a gépeket már hangalapú paranccsal is utasíthatjuk: a klímát, hogy állítsa be a kívánt hőfokot, a hűtőt, a mosógépet, a szárítógépet, a vasalógépet… És ha már itt voltak az okostelefonok is, akkor nem maradhatott ki az 5G-technológia sem.

A tévék pedig? Egyszerűen lenyűgözők, évről évre egyre szebb képeket kínálnak a kijelzők, a technológiai kulcsszavak is változnak, a lényeg azonban, hogy a jövőben a mostaninál is sokkal jobb minőségű tévékészüléken – amely minden esetben már okostévé is egyben – nézhetjük a kedvenc műsorainkat. Volt egy további érdekes trend is: a néhány éve még nagy sztárnak minősülő 3D-s képernyők teljes mértékben eltűntek a kiállításról. Egyet láttunk, amelyet valóban élmény volt nézni, ez szemüveg nélkül működött, és volt egy másik nagy 3D-s LED-panel, ennyi volt a teljes háromdimenziós felhozatal (vagyis amennyit megtaláltunk).

Nyomul az autóipar

Néhány évvel ezelőtt alig voltak autós cégek a CES-en, ma már a kiállítók csaknem húsz százalékát ezek tették ki – ez pedig nem véletlen, hiszen az autóiparban is megjelennek az olyan technológiai újdonságok, amelyek alapjaiban változtatják meg az autósok világát, a vezetés élményét – jönnek ugyanis az önvezető autók.

Természetesen nem maradhatnak ki az olyan ínyencségek sem a felhozatalból, mint a masszázsfotel (mondanunk sem kell, hogy ez is okosverzióban), az okoságy, a kínai gyártók jobban-rosszabbul sikerült termékei. Egy műanyag zsákba csomagolt, hullaszerű képződménybe is beleszaladtunk, körülötte fehér köpenyes emberek mutogattak. A látvány annyira bizarr és meglepő volt, hogy fel is adtuk annak kiderítését, mi akar ez lenni. Ha fontos, előbb-utóbb úgyis hallunk róla. Egy különös marketinges harcnak is tanúi voltunk – a Nikon már a bejáratnál elhelyezte a táskáit, amelyekbe a látogatók összegyűjthették az információs anyagokat, de a konkurens Polaroid gyártó nagyobb táskával készült, és amint odaért a látogató, azonnal elsüllyesztette a kisebb nikonos táskát – ezt senki sem úszta meg, aki arra járt. Ebből is látszik, hogy minden informatikai cég számára elengedhetetlen a megjelenés a Las Vegas-i eseményen, és nem elég megjelenni, nyomulni kell minden fronton.

A három évvel ezelőtti kiállítás a drónok nagy berobbanását hozta, ma már a robotoké volt a főszerep: volt itt ilyen emberszabású „lényből” rengeteg – ez pedig azt vetíti előre, hogy a hétköznapjainkban is hamarosan megjelennek a robotok. Már nem az a kérdés, hogy az életünk mely területét segítik ezek az újdonságok, hanem az, melyek lesznek azok a területek, amelyek irányításából kimaradnak a robotok. Mert lehet ellene tiltakozni, de azt a Las Vegas-i CES is évről évre bizonyítja, hogy amit itt bemutatnak, az hamarosan megjelenik a mindennapi életünkben is.

Ízelítő a jövőből

Ám hogy ne csupán a trendekről beszéljünk, nézzünk meg közelebbről néhányat a most bemutatott eszközök, megoldások közül.

Az egyik legnagyobb érdeklődés a televíziós standokat övezte, ami nem véletlen. Itt láthattuk azt a készüléket, amely egyszerűen feltekerhető. Az eszközt az LG mutatta be (természetesen ez még csak prototípus), a képernyő átlója 165 centiméteres, és a televízió OLED-technológiával van felszerelve. Nem is a technikai paraméterek a legérdekesebbek, hanem az, hogy az eszközt valóban fel lehet csavarni úgy, hogy a kijelző nem törik el, nem sérül meg. S ha már az televízióknál tartunk: egyetlen gyártó sem akart lemaradni, a néhány éve még óriási újdonságnak számító 4K helyett már a 8K-s megjelenítés volt a minimum az összes gyártónál. A sima HD-s felbontásnak is már csak hűlt helye volt, mindenki az ennél szebb képet biztosító OLED-megoldással nyomult. Igaz, a Samsung egy saját fejlesztéssel jelent meg a kiállításon, ez a Microled, s hogy a nagy versenyben bemutassa, hogy ez a jobb technológia (meg egyelőre drágább is), egy óriási The Wall elnevezésű képernyővel villantott. A kiállítás e legnagyobb tévéje 371 centis átmérőjű (146 hüvely), de egy másik különleges tulajdonsága is van, nevezetesen, hogy a néző dönti el, mikor mekkora méretben szeretné nézni a tévét. A tévés felhozatalhoz még annyit, hogy természetesen okos az összes modell – ez ma már nem újdonság, hanem elvárás.

A tévéktől vissza a robotokhoz: az LG három robotot is bemutatott a kiállításon, a felszolgáló robot a pincérek munkáját veszélyeztetheti (lehet, hogy borravalót sem kell neki adni?), a bevásárló robot, ahogy a nevéből is kiderül, a bevásárlást segíti, míg a hordár robot a szállodaiparban segíthet a csomagok szállításában. A cég szerint a robotok gyártása egy olyan szegmens lehet a jövőben, amely alapjaiban rendezheti át a piaci viszonyokat. És az életünket is, hiszen amit Las Vegasban bemutatnak, az nem más, mint ízelítő a jövőnkből.

