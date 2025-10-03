KVÍZ: Retró autók és tárgyak a nagyszüleid idejéből – ha 10/10-re teljesítesz, le a kalappal!

Nem kaptuk fel a fejünket arra eléggé, hogy J. D. Vance, az USA alelnöke egy Fox News-interjúban már arról beszélt, hogy akár Tomahawk rakétákat adhatnak el az ukránoknak. Augusztus óta az orosz olajfinomító és -szállító infrastruktúra komoly károkat szenvedett, napi egymillió hordós visszaesést becsülnek a szakértők, helyenként jegyre adják az üzemanyagot, és a Kreml exportkorlátozást rendelt el. Ez tehát azt mutatja, hogy a baj nem kicsi.