KVÍZ: Régi szép idők... 10 retró képet mutatunk, de nagyon kevesen ismerik fel, mi szerepe rajtuk!

A tavalyi kegyelmi botrány után (amibe belebukott az államfő és hozzájárult Magyar Péter felemelkedéséhez) most talán egy még súlyosabb pedofilbotrány rázza meg a Fideszt, a kormánypárt próbál előremenekülni és minden gyanúsítgatást tagadni. A politikai elemző szerint most éghet rá a Fideszre, hogy a kegyelmi ügy után nem tett eleget a gyermekvédelemben.