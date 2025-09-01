KVÍZ: A világ leghíresebb és legfontosabb találmányai, 10-ből 5-en nem tudják, kinek a nevéhez kapcsolódnak!

Az Emberi Jogi Koalíció (EJK) képviselői ma délelőtt az Alkotmánybíróság előtt gyűltek össze, hogy tiltakozzanak a Szlovák Köztársaság alkotmányának tervezett módosítása ellen. A civil szervezetek képviselői egy transzparenssel érkeztek, néhányan kisebb csoportokban beszélgettek, mások csendben figyelték az eseményeket. Az EJK szerint a javaslat példátlan támadást jelent az emberi jogok ellen, és gyökeresen átalakítaná az ország demokratikus berendezkedését. Szimbolikus volt az időzítés is – éppen az Alkotmány napján figyelmeztették a kormányt és a parlamentet, hogy állítsák le a folyamatot.