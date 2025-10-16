Visszatért a népszerű ital
Kombucha, a csodaital? Cseh szakértők utánajártak – az eredmény meglepő!
Pár év szünet után ismét hódít a kombucha! De vajon tényleg olyan csodaszer, mint amilyennek sokan tartják?
A kombuchát számtalan legenda övezi. Az egyik szerint Kínából származik, és már időszámításunk előtt 220 körül is fogyasztották. „A halhatatlanság teájaként” emlegették, és különleges fiatalító, gyógyító hatásokat tulajdonítottak neki. Később Oroszországban és Japánban is elterjedt – ott „az egészség elixírje” néven ismerték.
Támogassa az ujszo.com-ot
A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.