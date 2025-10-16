Panoráma

Kombucha, a csodaital? Cseh szakértők utánajártak – az eredmény meglepő!

Pár év szünet után ismét hódít a kombucha! De vajon tényleg olyan csodaszer, mint amilyennek sokan tartják?

A kombuchát számtalan legenda övezi. Az egyik szerint Kínából származik, és már időszámításunk előtt 220 körül is fogyasztották. „A halhatatlanság teájaként” emlegették, és különleges fiatalító, gyógyító hatásokat tulajdonítottak neki. Később Oroszországban és Japánban is elterjedt – ott „az egészség elixírje” néven ismerték.

Mi a kombucha? Nem más, mint erjesztett, enyhén szénsavas tea, amit édesített zöld vagy fekete teából készítenek. A kulcs a SCOBY – egy élő mikroorganizmus-közösség, ami a teában található cukrot alkohollá és szén-dioxiddá alakítja. A baktériumok az alkoholt tovább alakítják szerves savakká, így a kombucha frissítő, enyhén savanykás ízű lesz.
Nem véletlen, hogy a kombucha annyira népszerű: probiotikumokat, organikus savakat, C- és B-vitaminokat, valamint antioxidánsokat tartalmaz. Sokan állítják, hogy segíti az emésztést, támogatja a fogyást, erősíti az immunrendszert és méregteleníti a szervezetet. Egyes kutatások szerint akár szív- és daganatos betegségek megelőzésében is szerepe lehet – de csak akkor, ha helyesen készítik és megfelelően tárolják.
Nem mindenkinek ajánlott! A magas probiotikum tartalom miatt puffadást okozhat, és ha a készítés során nem ügyelünk a tisztaságra, a legkisebb szennyeződés is penészedéshez vezethet. A kombucha fémmel sem érintkezhet, ezért kizárólag fa eszközöket használjunk. Túlzott fogyasztása álmatlanságot vagy szívdobogást is okozhat, mivel a tea alapból koffeint tartalmaz. Kutatások szerint sok bolti ital jóval több cukrot tartalmaz, mint gondolnánk, így akár hízáshoz is vezethet
Megdöbbentő eredmények! Az iDNES.cz szerkesztősége tizenkét különböző kombuchát küldött laboratóriumi vizsgálatra. A szakértők a baktérium-, vitamin- és alkoholtartalmat, valamint a penész jelenlétét is elemezték. A prágai Vegyipari Egyetem kutatói meglepő következtetésre jutottak. A legtöbb boltban kapható kombucha szinte semmit sem tartalmazott abból, ami miatt egészségesnek tartják – sem C-vitamint, sem élő baktériumokat.
