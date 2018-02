Kemény fagy, 30 centi hó a hegyekben, délre is jut belőle

Az enyhe január után visszatér a tél, a hétvégén egyre hidegebb lesz, a hegyekben akár -15, -20 fok is lehet.

Holnap eső, havas eső, majd a hétvégén egyre több felé havazás várható, a hegyekben 30 centiméternél több hó eshet, vasárnap már a déli országrészekben is havazás várható. Emellett fokozatosan hideg sarki levegő érkezik térségünkbe, napközben is végig fagypont alatti hőmérséklet várható a legmelegebb területeken is.

A magyarországi meteorológiai szolgálat szintén esőt, havas esőt, majd a hétvégére gyenge havazást jósol. (TASR, MTI)