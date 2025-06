Ismét veszélyes dubaji csokira figyelmeztetnek a hatóságok

A kassai Műszaki Egyetem (TUKE) aulájában mintegy száz pedagógus és oktatásügyi alkalmazottnak mutatta be az iskolaügyi tárcát jelenleg sújtó problémákat és az arra irányuló megoldásokat Tomáš Drucker (Hlas) oktatásügyi miniszter. A tárcavezető szerint továbbra is keresik a helyes megoldást a marginalizált környezetből érkező diákok számára, de a tanárhiány, a szociális kérdések, illetve az iskolaügyet érintő törvények területén is változásra van szükség.