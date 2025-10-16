Panoráma

Ha reggelente így ébred, a teste komoly gondot jelez

ébredés
Shutterstock-felvétel
ÚJ SZÓ ONLINE
ÚJ SZÓ ONLINE

Az emberi test gyakran már a nap első óráiban jelez, ha valami nincs rendben.

A galériából kiderül:

  • milyen tünetre kell odafigyelni,
  • mit jelezhet a tünet,
  • és mikor kell orvoshoz fordulni. 
Galéria
a
A Cancer Research szakértői hozzátették, a túlzott izzadás olykor a szervezet válasza lehet fertőzésre, hormonális változásra vagy akár daganatos elváltozásra is. A rák bizonyos típusainál ez a tünet a betegség korai szakaszában is megjelenhet, így nem szabad félvállról venni.
s
izzadás
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Hírlevél feliratkozás

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Ezt olvasta már?