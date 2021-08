GALÉRIA: Az utolsó ház

Samuel Langhorne Clemens kalandos történetekről álmodozott mielőtt felvette a Mark Twain nevet, és termékeny tollforgatóvá vált. Különféle irodalmi műveket írt, folyóiratokban és újságokban is publikált, novellákkal és regényekkel gazdagította az amerikai irodalmat. Sokak szerint legjelentősebb az 1873 -ban írt szatirikus regénye: Az aranyozott kor (The Gilded Age: A Tale of Today), és persze az 1876 -ban írt Tom Sawyer kalandjai.