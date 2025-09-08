Panoráma

FOTÓK: Így néz ki a párnája? Ideje lecserélni!

párna baktérium
Shutterstock-felvétel
ÚJ SZÓ ONLINE
ÚJ SZÓ ONLINE

Sokan ragaszkodnak a kedvenc párnájukhoz, de a huzatcsere közben gyakran szembetűnik egy kellemetlen jelenség.

A párnán lévő sárgás elszíneződés oka, hogy az éjszaka során izzadság, nyál, valamint a bőr és a haj természetes olajai szívódnak a párnába. Idővel mindez olyan foltokhoz vezet, amelyeket semmilyen esti arcápolási rutin nem tud megelőzni. Szakértők szerint, ha csak apró sárga foltok láthatók, a párna még használható, de erősebb elszíneződésnél már nem biztonságos rajta aludni.
A párnák az évek múlásával nemcsak laposabbá válnak, hanem baktériumok és por is felhalmozódik bennük. Ha mosás után is kellemetlen szagot árasztanak, elveszítik tartásukat vagy eredeti színük jelentős részét, az egyértelmű jel arra, hogy eljött a csere ideje. Az elhasználódott párna ugyanis nem nyújt megfelelő alátámasztást a fejnek és a nyaknak, ami hosszú távon az alvás minőségét is rontja.
A kellemetlenségek megelőzhetők, a szakértők jó minőségű ágynemű használatát javasolják, valamint a párnák rendszeres tisztítását. Bár sokan érzelmileg is kötődnek régi párnájukhoz, érdemes szem előtt tartani, hogy a higiénia és az egészséges alvás fontosabb, mint a megszokás.
