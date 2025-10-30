Panoráma

FOTÓK: Hihetetlen, milyen kutyákat találtak Csernobilban!

Csernobil
Fotó: nmh

Szakértők vizsgálják a Csernobil környékén felbukkant kutyákat

ÚJ SZÓ ONLINE

Pripjaty városa és az atomerőmű körül kialakított lezárt zóna ma már a természet által visszahódított, elhagyott vidék szimbóluma.

1986 áprilisában a mai Ukrajna területén fekvő csernobili atomerőműben történt minden idők egyik legsúlyosabb nukleáris katasztrófája. A robbanás hatalmas mennyiségű sugárzást juttatott a levegőbe, több tízezer embernek kellett elhagynia otthonát.

Több mint harminc évvel a tragédia után Csernobil környéke igazi természetes laboratóriummá vált. Bár a sugárzás veszélye továbbra is fennáll, a területet ma már különféle állatok népesítik be, amelyek megtanultak alkalmazkodni az ember nélküli környezethez. A legérdekesebbek közé tartoznak a kóbor kutyák – valószínűleg azoknak a házi kedvenceknek az utódai, akiket a lakosok kénytelenek voltak hátrahagyni az evakuálás során.

Mutatjuk őket a galériában:

Galéria
Majdnem negyven évvel a baleset után is érkeznek emberek a lezárt zónába. Októberben például a Dogs of Chernobyl (Csernobili kutyák) nevű jótékonysági szervezet önkéntesei dolgoztak ott, amely a Clean Futures Fund nonprofit alapítványhoz tartozik. Ők évek óta gondoskodnak a zónában élő kutyákról: ivartalanítják, oltják és etetik őket. Minden évben új csapat érkezik, hogy egészségügyi ellátást és élelmet biztosítson a mintegy 700 kóbor kutyának, amelyek Csernobil környékén élnek.
Most azonban a csapat tagjai olyasmit tapasztaltak, amire senki sem számított. A megszokott, barátságos kóbor kutyák között ugyanis különös, kék bundájú ebekre bukkantak.
„Nagyon furcsa élményben volt részünk. Épp a terepen dolgoztunk, kutyákat fogtunk be ivartalanításra, amikor három teljesen kék kutyára lettünk figyelmesek. Fogalmunk sincs, mi történhetett. A helyiek is kérdezgetnek minket, miért kékek a kutyák, hiszen egy hete még normális színük volt. Egyelőre csak találgatni tudunk – valószínűleg valamilyen vegyi anyaggal kerülhettek kapcsolatba. Egyébként aktívak, egészségesnek tűnnek, de még nem sikerült befogni őket” – közölte a Dogs of Chernobyl csapata.
Az önkéntesek fotókat is készítettek az állatokról, amelyek gyorsan bejárták az internetet. A képeken jól látszik, hogy a kutyák bundája szinte világít a kékes árnyalatban.
