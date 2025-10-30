Szakértők vizsgálják a Csernobil környékén felbukkant kutyákat
FOTÓK: Hihetetlen, milyen kutyákat találtak Csernobilban!
Pripjaty városa és az atomerőmű körül kialakított lezárt zóna ma már a természet által visszahódított, elhagyott vidék szimbóluma.
1986 áprilisában a mai Ukrajna területén fekvő csernobili atomerőműben történt minden idők egyik legsúlyosabb nukleáris katasztrófája. A robbanás hatalmas mennyiségű sugárzást juttatott a levegőbe, több tízezer embernek kellett elhagynia otthonát.
Több mint harminc évvel a tragédia után Csernobil környéke igazi természetes laboratóriummá vált. Bár a sugárzás veszélye továbbra is fennáll, a területet ma már különféle állatok népesítik be, amelyek megtanultak alkalmazkodni az ember nélküli környezethez. A legérdekesebbek közé tartoznak a kóbor kutyák – valószínűleg azoknak a házi kedvenceknek az utódai, akiket a lakosok kénytelenek voltak hátrahagyni az evakuálás során.
Mutatjuk őket a galériában:
