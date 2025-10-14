profimedia
FOTÓK: Aranyat érhetnek a régi Nokia telefonok vagy üzenetrögzítők
A retró technológiák reneszánszukat élik, a régi mobiltelefonok, üzenetrögzítők és játékkonzolok komoly pénzt érnek a gyűjtők szemében.
A galériából kiderül:
- milyen régi telefonokért kaphat pénzt,
- mekkora összegeket kaphat a telefonokért,
- melyek a legkeresettebb modellek.
