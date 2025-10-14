FOTÓK: Aranyat érhetnek a régi Nokia telefonok vagy üzenetrögzítők

Breaking! Szádalmási vonatbaleset: tart a kárelhárítás, egy mozdonyvezető őrizetben Double right arrow icon
A retró technológiák reneszánszukat élik, a régi mobiltelefonok, üzenetrögzítők és játékkonzolok komoly pénzt érnek a gyűjtők szemében.

A brit Gumtree online piactér friss elemzése szerint a nosztalgikus eszközök iránti kereslet ugrásszerűen nőtt. A portál a használt tárgyak árindexe alapján számos, mára elavult kütyü meglepően magas áron cserél gazdát.
„Sokan nem is sejtik, hogy egy régi diktafon vagy egy BlackBerry készülék is értékes lehet” – mondta Kim Faura, a Gumtree fogyasztói szakértője. Hozzátette, a vásárlókat sokszor nem a használhatóság, hanem a nosztalgia hajtja, mivel a múlt technológiái egyfajta időutazást jelentenek, és újra keresettek a gyűjtők körében.
A legnépszerűbb retró telefonok között továbbra is a BlackBerry és a legendás Nokia modellek állnak. A BlackBerry, amely valaha a modern üzleti élet jelképének számított, ma átlagosan 35 euróért kel el a piactéren. Hasonlóan keresettek a klasszikus Nokia készülékek is, a 3310-es vagy a „Matrixból ismert” 8110-es modell ára elérheti a 35–40 eurót, különlegesebb darabok esetén pedig akár többet is.
Meglepő módon még az üzenetrögzítők is visszatértek a köztudatba. Ezekért a vezetékes telefonokért átlagosan 40 eurót fizetnek, és az elmúlt évben több mint ezren érdeklődtek irántuk. A játékkonzolok piacán is érezhető a nosztalgia, a PlayStation 1 és 2, valamint a Nintendo Wii ára darabonként 50 euró körül mozog, míg a modernebb PlayStation 5 akár 345 eurót is érhet a másodlagos piacon.
