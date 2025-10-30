Panoráma

FELHÍVÁS: Tanító történetek (életem tanítója)

01
ÚJ SZÓ ONLINE
ÚJ SZÓ ONLINE

Kedves Olvasóink! Mindannyiunk életében volt legalább egy pedagógus – óvónő, tanító, tanár vagy professzor –, aki életre szóló útravalót adott. Lehet, hogy egy mondatával segített át a nehézségeken, vagy egy példájával mutatott utat, ami azóta is a fülünkben cseng. 

A Vasárnap most arra kéri Önöket, hogy osszák meg velünk történeteiket azokról a legendás oktatókról, akik meghatározó szerepet játszottak életükben!

  • Írják meg mit tanultak tőlük, hogyan hatottak pályájukra vagy gondolkodásukra.
  • Nem szükséges teljes portrét rajzolni. Elég lehet egy emlékezetes helyzet, amelyben a pedagógus emberi, szakmai vagy erkölcsi példát mutatott – akár a tanteremben, a sportpályán vagy egy osztálykiránduláson.
  • Küldjenek hozzá beszkennelt fényképeket – akár közös osztályképeket, tablót, kiránduláson készült fotókat –, vagy olyan felvételeket, amelyek az elért személyes eredményeiket mutatják, amelyekhez a pedagógus indíttatást adott. Kérjük a fotóknál mindig tüntessék fel, hogy mikor készültek és kiket ábrázolnak. 

Beküldés módjai:

Az inspiráló történeteket közöljük a Vasárnap hasábjain és online felületeinken. 

Segítsenek együtt emléket állítani legendás tanárainknak, és mutassuk meg, hogy a tanítás valóban életre szól!

Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Hírlevél feliratkozás

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Ezt olvasta már?