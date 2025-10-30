Kedves Olvasóink! Mindannyiunk életében volt legalább egy pedagógus – óvónő, tanító, tanár vagy professzor –, aki életre szóló útravalót adott. Lehet, hogy egy mondatával segített át a nehézségeken, vagy egy példájával mutatott utat, ami azóta is a fülünkben cseng.
FELHÍVÁS: Tanító történetek (életem tanítója)
A Vasárnap most arra kéri Önöket, hogy osszák meg velünk történeteiket azokról a legendás oktatókról, akik meghatározó szerepet játszottak életükben!
- Írják meg mit tanultak tőlük, hogyan hatottak pályájukra vagy gondolkodásukra.
- Nem szükséges teljes portrét rajzolni. Elég lehet egy emlékezetes helyzet, amelyben a pedagógus emberi, szakmai vagy erkölcsi példát mutatott – akár a tanteremben, a sportpályán vagy egy osztálykiránduláson.
- Küldjenek hozzá beszkennelt fényképeket – akár közös osztályképeket, tablót, kiránduláson készült fotókat –, vagy olyan felvételeket, amelyek az elért személyes eredményeiket mutatják, amelyekhez a pedagógus indíttatást adott. Kérjük a fotóknál mindig tüntessék fel, hogy mikor készültek és kiket ábrázolnak.
Beküldés módjai:
- [email protected]
- Redakcia VASÁRNAP, Bajkalská 19/B, 821 01 Bratislava
Az inspiráló történeteket közöljük a Vasárnap hasábjain és online felületeinken.
Segítsenek együtt emléket állítani legendás tanárainknak, és mutassuk meg, hogy a tanítás valóban életre szól!
