Ételek, amelyek tönkreteszik a májad – és nem az alkohol a legnagyobb ellenség

A máj az egyik legnagyobb munkabírású szervünk, de nem bír el mindent

A máj az egyik legellenállóbb szervünk, de még az sem elpusztíthatatlan, és a legnagyobb veszély sokszor a tányérunkon lapul.

A máj nélkülözhetetlen a méregtelenítésben, mégis sokszor épp mi nehezítjük meg a dolgát. A galériában megmutatjuk, mely ételek viselik meg legjobban ezt a fontos szervet.

Zsíros ételek – a máj csendes ellensége: hasábburgonya, hamburger, rántott hús, kolbász – klasszikus kedvencek. A telített zsírok lelassítják a máj működését, és idővel „eltömítik” azt. Ha a májban felhalmozódik a zsír, gyulladás és szöveti hegesedés alakulhat ki, ami már komoly betegség. Ha szeretnéd kímélni a májad, próbáld ki az egészséges zsírokat – például az avokádót, a dióféléket vagy a halakat – ezek nem terhelik túl a májat, sőt segítik annak hatékony működését.
Túl sok cukor: a Harvard Medical School szakértői szerint a cukor az egyik fő oka a nem alkoholos zsírmájnak – ez ma már a fiatalabbakat és a vékonyabbakat sem kíméli. Ez nemcsak esztétikai probléma, hanem annak a jele, hogy a máj túlterhelt. Érdemes csökkenteni a cukros üdítők, péksütemények és ízesített gabonapelyhek fogyasztását. Ha mégis energiára vágysz, válassz gyümölcsöt, étcsokoládét vagy hozzáadott cukor nélküli fehérjeszeletet.
Alkohol: a probléma a rendszeres, túlzott fogyasztással kezdődik. Egy-egy sör a meccs után vagy egy pohár bor vacsoránál nem gond, de ha ez mindennapossá válik, az már veszélyt jelent. A túl sok alkohol gyulladást, hegesedést és végül májzsugort okozhat. Ha fáradtságot, emésztési nehézséget vagy szúró fájdalmat érzel a jobb bordaív alatt, érdemes legalább pár hétig teljesen elhagyni az alkoholt – a máj meglepően gyorsan képes regenerálódni, ha megkapja a pihenőt.
Esti nassolnivalók: a chips, a ropi vagy az instant leves ártalmatlannak tűnik, de valójában tele vannak sóval, cukorral, adalékanyagokkal és olcsó zsírokkal. A baj nemcsak a kalóriák számával van, hanem azzal is, hogy ezekben az ételekben nincs semmilyen hasznos tápanyag. Ha valami ropogósra vágysz, próbálj ki egészségesebb alternatívákat – például dióféléket, zöldséghasábokat humusszal, vagy egy almát egy kanál mogyoróvajjal. Ezek kevésbé terhelik a májat, jóllakatnak és segítenek formában maradni.
