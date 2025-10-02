A sármos Tony Shalhoub
Emlékszel még Monkra, a flúgos nyomozóra? A sorozatsztár már 71 éves – el sem hiszed, hogy néz ki!
Mintha megállt volna az idő! Tony Shalhoub új filmje premierjén olyan formában volt, hogy a rajongók alig hittek a szemüknek.
Támogassa az ujszo.com-ot
A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.