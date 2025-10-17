Panoráma

Elvitték a lottó fődíját – több mint 2,5 millió eurót nyert egy szlovákiai játékos

euró pénz
Shutterstock-felvétel
Gyakorlatilag egyik pillanatról a másikra vált milliomossá.

Elvitték a LOTO fődíját, a szerencsés játékos a szerdai első sorsolás után potom 2 533 224 euróval és 30 centtel gazdagodott – tájékoztatott a Tipos szóvivője, Jana Pohorelská.

A lottótársaság közleménye szerint az illető Nyitra megye egyik lottózójában adta fel a nyertes szelvényt. „A terminál kezelőjétől tíz darab véletlenszerű számkombinációt kért, amelyekhez Jokert is választott. A szelvényért összesen 10,50 eurót fizetett” – tette hozzá Pohorelská.

A nyerőszámok az 1-es, a 11-es, a 12-es, a 26-os, a 37-es és a 47-es voltak.

A szerdán elvitt jackpot a Tipos történetének 33., a LOTO játéknak pedig a 24. legmagasabb főnyereménye.

lottó
főnyeremény
Jackpot
