Gyakorlatilag egyik pillanatról a másikra vált milliomossá.
Elvitték a lottó fődíját – több mint 2,5 millió eurót nyert egy szlovákiai játékos
Elvitték a LOTO fődíját, a szerencsés játékos a szerdai első sorsolás után potom 2 533 224 euróval és 30 centtel gazdagodott – tájékoztatott a Tipos szóvivője, Jana Pohorelská.
A lottótársaság közleménye szerint az illető Nyitra megye egyik lottózójában adta fel a nyertes szelvényt. „A terminál kezelőjétől tíz darab véletlenszerű számkombinációt kért, amelyekhez Jokert is választott. A szelvényért összesen 10,50 eurót fizetett” – tette hozzá Pohorelská.
A nyerőszámok az 1-es, a 11-es, a 12-es, a 26-os, a 37-es és a 47-es voltak.
A szerdán elvitt jackpot a Tipos történetének 33., a LOTO játéknak pedig a 24. legmagasabb főnyereménye.
Támogassa az ujszo.com-ot
A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.