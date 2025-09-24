Panoráma

Elvitték a 120 millió eurós főnyereményt

smanimani
TASR

Elvitték az Eurojackpot fődíját, az illető 120 millió euróval gazdagodott

Koleszár Linda
Koleszár Linda

Kedden egy német szerencsejátékos milliomossá vált, ugyanis az összes Eurojackpot-nyerőszámot eltalálta, így 120 millió euróval lett gazdagabb. A második díj sem volt eldobni való összeg. 

Hét maximális helyes találattal az első díjat, tehát a 120 millió eurót egy németországi játékos zsebelte be tegnap este.

A szerencsés nyertes a következő számokkal csípte meg a sok milliós összeget:
  • 7
  • 18
  • 31
  • 32
  • 33
  • 10
  • 11

A második díj több mint 21 millió eurós nyereményét szintén egy német szerencsejátékos tudhatja magáénak. A harmadik díjat 5 nyerőszámmal összesen 12 játékos nyerte.  

Mivel a fődíjat tegnap elvitték, így a következő maximális nyeremény (egy nyertes esetén) 10 millió euró lesz. 

Szlovákiai Eurojackpot-milliomosok 

Szlovákiában eddig négy szerencsés játékos lett milliomos az Eurojackpot második nyerőosztályának köszönhetően, a főnyereményt eddig egyetlen egyszer vitte el szlovák állampolgár. 

Az első szlovák Eurojackpot-milliomos 2015. november 13-án „született”, ő 1 406 004 eurót nyert.

2020 áprilisa örökre bevonult a szerencsejáték-történelembe. Egy hónapon át senkinek sem sikerült elvinni a 90 millió eurós főnyereményt, ám a második nyerőosztályban igazi pénzeső hullott Európára – összesen 21 játékos vált milliomossá! Ekkor Szlovákia sem maradt ki a jóból, ugyanis április 10-én egy szlovákiai játékos 5,2 millió eurót kaszált, alig egy héttel később pedig egy másik szlovák állampolgár még ennél is nagyobb összeget, 7,3 millió eurót vihetett haza. A „milliomos hónap” május 1-jén ért véget, amikor egy német játékos elvitte a mesés 90 millió eurós jackpotot.

2020. október 16-án egy újabb játékos írt történelmet: ő volt az első – és máig az egyetlen – szlovákiai lakos, aki elvitte a jackpotot. Az ő nyereménye akkor 58,8 millió euró volt. 

Idén májusban ismét rákacsintott a szerencse egy szlovákiai játékosra, aki május 9-én 4,8 millió eurót nyert, ezzel belépett az Eurojackpot hazai milliomosainak elit klubjába. 

Egy biztos: az Eurojackpot továbbra is mesés lehetőséget kínál – de ne feledjük, játszani csak 18 éven felülieknek szabad. És mindig felelősséggel! 

Kapcsolódó cikkünk
lotto k
Panoráma

Bődületes nyeremény: közel 5 millió eurót kaszírozott a lottón egy kelet-szlovákiai játékos

Eurojackpot
nyeremény
milliomos
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Hírlevél feliratkozás

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Ezt olvasta már?