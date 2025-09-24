Elvitték a 120 millió eurós főnyereményt

A második díj több mint 21 millió eurós nyereményét szintén egy német szerencsejátékos tudhatja magáénak. A harmadik díjat 5 nyerőszámmal összesen 12 játékos nyerte.

Mivel a fődíjat tegnap elvitték, így a következő maximális nyeremény (egy nyertes esetén) 10 millió euró lesz.

Szlovákiai Eurojackpot-milliomosok

Szlovákiában eddig négy szerencsés játékos lett milliomos az Eurojackpot második nyerőosztályának köszönhetően, a főnyereményt eddig egyetlen egyszer vitte el szlovák állampolgár.

Az első szlovák Eurojackpot-milliomos 2015. november 13-án „született”, ő 1 406 004 eurót nyert.

2020 áprilisa örökre bevonult a szerencsejáték-történelembe. Egy hónapon át senkinek sem sikerült elvinni a 90 millió eurós főnyereményt, ám a második nyerőosztályban igazi pénzeső hullott Európára – összesen 21 játékos vált milliomossá! Ekkor Szlovákia sem maradt ki a jóból, ugyanis április 10-én egy szlovákiai játékos 5,2 millió eurót kaszált, alig egy héttel később pedig egy másik szlovák állampolgár még ennél is nagyobb összeget, 7,3 millió eurót vihetett haza. A „milliomos hónap” május 1-jén ért véget, amikor egy német játékos elvitte a mesés 90 millió eurós jackpotot.

2020. október 16-án egy újabb játékos írt történelmet: ő volt az első – és máig az egyetlen – szlovákiai lakos, aki elvitte a jackpotot. Az ő nyereménye akkor 58,8 millió euró volt.

Idén májusban ismét rákacsintott a szerencse egy szlovákiai játékosra, aki május 9-én 4,8 millió eurót nyert, ezzel belépett az Eurojackpot hazai milliomosainak elit klubjába.

Egy biztos: az Eurojackpot továbbra is mesés lehetőséget kínál – de ne feledjük, játszani csak 18 éven felülieknek szabad. És mindig felelősséggel!