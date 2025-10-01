Panoráma

Elhunyt Jane Goodall

TASR/AP-felvétel
91 éves korában elhunyt a világ legismertebb főemlőskutatója és természetvédelmi aktivistája, Jane Goodall.

A Jane Goodall Intézet szerint kutatását 1960 nyarán kezdte Tanzániában, a Gombe Nemzeti Parkban. 29 évesen, 1963-ban publikálta a Flóról, David Graybeardről és Fifiről és más csimpánzokról szóló 7500 szavas, 37 oldalas tanulmányát, amiben leírta, hogy látta, ahogy a csimpánzok eszközöket használnak, húst esznek, esőtáncot járnak és szervezett háborúkat vívnak.

A kutatásához Hugo van Lawick holland fotós csinált képeket, és végül össze is házasodtak. A cikkben Goodall írt arról, hogyan küzdöttek meg betegségekkel, ragadozókkal és a saját frusztrációjával, ami abból született, hogy milyen nehéz volt a csimpánzok közelébe férkőzni a Tanganyika-tó melletti viszonylag primitív kutatóállomásán.

Évtizedes munkája során bemutatta többek között azt, hogy a vad csimpánzok hogy nevelik kölykeiket, hogy építik ki a vezetői struktúrát a csoportjukon belül, milyen társasági életet élnek és hogy kommunikálnak, amivel hamar népszerűvé vált. Ezt Goodall arra használta fel, hogy minél nagyobb figyelmet irányítson az állatokra, így a védelmükre. Tudományos körökben is elismerték a munkáját, Stephen Jay Gould evolúcióbiológus például azt mondta munkásságáról, hogy „a nyugati világ egyik legjelentősebb tudományos eredményét testesíti meg”.

