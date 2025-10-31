Diddy kegyelmet kért Trumptól, de nem kapott

Sean Diddy Combs hiába kérvényezte az elnöki kegyelmét, Donald Trump egyelőre nem hajlandó beavatkozni a rapper-producer jogi ügyébe.

Diddyt 2025 októberében ítélték 50 hónap börtönre, miután szövetségi bíróság bűnösnek találta abban, hogy fiatal nőket utaztatott prostitúciós célokból.

Trump maga is megerősítette, hogy ezt követően Combs jogi csapata valóban kegyelmet kért tőle.

A hónap elején még nem lehetett tudni, hogy az amerikai elnök hogyan dönt, a Fehér Ház válasza most született meg. Az ítélet részben figyelembe veszi az előzetesben töltött időt, így Diddy várhatóan 2028 tavaszán szabadul.

A Fehér Ház szerint a kegyelmi folyamat „nem politikai alku kérdése”, és Combs ügye sem élvez kiemelt elbírálást.

Ugyanakkor a sajtó háttérben heves vita zajlott Trump tanácsadói között: voltak, akik szerint a kegyelem azt jelezhette volna, hogy Trump békejobbot nyújt a szórakoztatóiparnak, míg mások attól tartottak, hogy egy ilyen döntés hatalmas politikai visszhangot váltana ki.