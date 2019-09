Budapest kvíz - NYEREMÉNYJÁTÉK!

Mit kell tennie?

Ha a játék időtartama alatt (2019. szeptember 18. – október 2.) az Új Szó online felületén megjelenő "Budapest kvízt" megfejti, majd a kvíz végén megadja és beküldi adatait, akkor azzal bekapcsolódik a játékunkba. A részvétel további feltétele, hogy legalább 5 helyes választ kell megadni. Egy e-mail címmel legfeljebb egyszer lehet regisztrálni.

Nyeremény:

Wellness hétvége Budapesten.

A két főre szóló voucher tartalmazza:

Szállás két éjszakára a budapesti Aquaworld Resort hotelben

Félpanziós ellátás

Ingyenes belépés a szálloda Oriental Spa wellness-részlegébe

Ingyenes belépés az Aquaworld élményfürdőbe

NYEREMÉNYJÁTÉK! Töltsd ki a kvízt és nyerj két főre szóló wellness hétvégét!

Azok a játékosok kerülnek a sorsorlásba, akik a 10 kérdésből legalább 5-re helyesen válaszolnak. Sőt, most akár meg is duplázhatja az esélyét, hiszen, ha a jövő heti kvízt is kitölti, akkor kétszer kerül a sorsolásba, így érdemes letesztelni a tudását.