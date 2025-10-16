Britney Spears kiakadt ex-férje memoárján

Kevin Federline könyve még meg sem jelent, máris nagy port kavar. A You Thought You Knew című memoár október 21-én jelenik meg, de a The New York Times már közzétett belőle egy részletet.

A szóban forgó részben Federline azt állítja, hogy gyermekeik arra ébredtek, hogy Spears „a kezében kést szorongatva” nézi őket alvás közben.

Federline az utolsó előtti fejezetben így ír Spears-ről: „Ha a dolgok nem változnak, valami rossz fog történni, és a legnagyobb félelmem az, hogy a fiainknak kell majd a darabokat összerakniuk.”

Spears egy Instagram-bejegyzésben reagált az ex-férj memoárjából megjelenő részletre.

„Az exférjem állandó manipulációja rendkívül fájdalmas és kimerítő”

– írja Spears, aki szerint teljesen demoralizálta az a helyzet, amelybe ex-férje kényszerítette, és hiába könyörgött neki, hogy fiai az élete részei lehessenek.

„Sajnos mindig tanúi voltak annak, hogy saját apjuk nem tisztel engem. Felelősséget kell vállalniuk magukért. Az egyik fiam az elmúlt 5 évben csak 45 percet töltött velem, a másik pedig csak 4 alkalommal látogatott meg az elmúlt 5 évben”

– írja Spears, aki szerint a könyvben szereplő hazugságoknak nem más a szerepük, minthogy Federline bankszámláján lévő összeget növeljék.

„Mindig szeretni fogom őket, és ha igazán ismertek, nem fogtok odafigyelni a bulvársajtóban megjelenő hírekre a mentális egészségemről és az alkoholproblémáimról. Valójában én egy nagyon intelligens nő vagyok, aki az elmúlt 5 évben igyekezett szent és magánéletet élni. Azért beszélek erről, mert elegem van” – írja Spears.

Federline és Spears 2004-ben házasodtak össze, Spears két évvel később, 2006-ban beadta a válókeresetet. Két fiuk van, az egyik 19, a másik 20 éves.