Befogták Emilt, az Ausztria-szerte kóborló magányos jávorszarvast

Az Ausztriában ritkán előforduló állatfaj nagy figyelem övezte példányát a Linzhez közeli Welsvidéki járásban nyugtatólövedékkel kábították el, még mielőtt átugorhatta volna az A1-es autópálya kerítését. Emil már csak 200 méterre volt a veszélyes autópályától, amikor egy vadállat-egészségügyi szakemberekből álló csapat tűzoltók segítségével kábítólövedékkel lenyugtatta és egy szalmával bélelt furgonban a csehországi Sumava Nemzeti Parkhoz közeli Cseh-erdőbe (Böhmerwald) szállította. A még éjszakai sötétben drónokkal és hőkamerákkal kísérték figyelemmel a szokatlan akciót.

Vadállatszakértők szerint „minden fél számára életveszélyes” balesetet is okozhatott volna a jávorszarvas a forgalmas autópályán, ezért kellett gyorsan cselekedni.

Osztrák agrárszakértők szerint Emilnek jó dolga lesz a vadon élő állatokban gazdag Cseh-erdőben, és talán hamarosan utódokról is gondoskodik a közeli Sumava Nemzeti Parkban, ahol jávorszarvasok egy nagyobb populációja él.