Az orvosi-élettani Nobel-díj kitüntetettjeit nagyon meglepte az elismerés

Thomas Perlmann, a Nobel-bizottság főtitkára a hétfői stockholmi bejelentéskor elmondta, hogy csak Szakagucsit sikerült elérnie reggel telefonon. „A laborjában sikerült utolérni, és hihetetlenül hálásnak hangzott, azt mondta, hogy fantasztikus megtiszteltetés a díj” – tette hozzá Perlmann, megjegyezve, hogy a két másik díjazottnak csak üzenetet hagyott.

Szakagucsi az Oszakai Egyetemen tartott sajtótájékoztatóján később azt mondta: meglepetésként érte a bejelentés, úgy gondolta, hogy még további fejlesztésekre, klinikai felhasználásra lesz szükség, mielőtt nagyobb elismerést kapnak felfedezésükért.

Felidézte, hogy kutatási területük a kezdetekben nem volt túl népszerű, néha küzdenie kellett a támogatásokért. De voltak más tudósok is, akiket érdekelt a terület, és együttműködésüknek köszönhető a felfedezés – tette hozzá, köszönetet mondva tudóstársainak.

A sajtótájékoztató közben Szakagucsinak telefonon gratulált Isiba Sigeru japán kormányfő, aki azt kérdezte tőle, hogy mikorra lehet alkalmazható a felfedezésükre alapozott immunterápia például a rák kezelésében. „Remélhetőleg nagyjából 20 év alatt elérhetünk odáig” – válaszolta a kutató, hozzátéve: úgy hiszi, eljön majd az idő, amikor a rák nem egy félelmetes, hanem egy gyógyítható betegség lesz.

Mary E. Brunkow az AP hírügynökség fotósától értesült arról, hogy ő az egyik díjazott, miután a fotóriporter kora reggel felkereste otthonukat. Amikor férje, aki ajtót nyitott, elmondta neki, hogy Nobel-díjat kap, azt válaszolta: „Ne légy nevetséges!”.

A Nobel-díj honlapjának nyilatkozva elmondta, látta, hogy egy svédországi számról keresik telefonon, de azt hitte, csak valamiféle spamről van szó, és nem vette fel.

Egyáltalán nem számított a díjra – hangsúlyozta, megjegyezve, hogy még mindig nem tudta teljesen felfogni a történteket.

Elmondta, hogy tudományos karrierje azóta más irányba vitte, már nem ezen a specifikus területen dolgozik, de nagy megtiszteltetésnek tartja, hogy részese lehetett a kezdeti felfedezésnek, és azóta is figyelemmel kíséri a terület fejlődését.