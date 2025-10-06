Mary E. Brunkow-t és Szakagucsi Simont is nagyon meglepte, hogy Fred Ramsdell-lel együtt ők kapják az idei orvosi-élettani Nobel-díjat a perifériás immuntoleranciával kapcsolatos felfedezéseikért.
Az orvosi-élettani Nobel-díj kitüntetettjeit nagyon meglepte az elismerés
Thomas Perlmann, a Nobel-bizottság főtitkára a hétfői stockholmi bejelentéskor elmondta, hogy csak Szakagucsit sikerült elérnie reggel telefonon. „A laborjában sikerült utolérni, és hihetetlenül hálásnak hangzott, azt mondta, hogy fantasztikus megtiszteltetés a díj” – tette hozzá Perlmann, megjegyezve, hogy a két másik díjazottnak csak üzenetet hagyott.
Szakagucsi az Oszakai Egyetemen tartott sajtótájékoztatóján később azt mondta: meglepetésként érte a bejelentés, úgy gondolta, hogy még további fejlesztésekre, klinikai felhasználásra lesz szükség, mielőtt nagyobb elismerést kapnak felfedezésükért.
Felidézte, hogy kutatási területük a kezdetekben nem volt túl népszerű, néha küzdenie kellett a támogatásokért. De voltak más tudósok is, akiket érdekelt a terület, és együttműködésüknek köszönhető a felfedezés – tette hozzá, köszönetet mondva tudóstársainak.
A sajtótájékoztató közben Szakagucsinak telefonon gratulált Isiba Sigeru japán kormányfő, aki azt kérdezte tőle, hogy mikorra lehet alkalmazható a felfedezésükre alapozott immunterápia például a rák kezelésében. „Remélhetőleg nagyjából 20 év alatt elérhetünk odáig” – válaszolta a kutató, hozzátéve: úgy hiszi, eljön majd az idő, amikor a rák nem egy félelmetes, hanem egy gyógyítható betegség lesz.
Mary E. Brunkow az AP hírügynökség fotósától értesült arról, hogy ő az egyik díjazott, miután a fotóriporter kora reggel felkereste otthonukat. Amikor férje, aki ajtót nyitott, elmondta neki, hogy Nobel-díjat kap, azt válaszolta: „Ne légy nevetséges!”.
A Nobel-díj honlapjának nyilatkozva elmondta, látta, hogy egy svédországi számról keresik telefonon, de azt hitte, csak valamiféle spamről van szó, és nem vette fel.
Egyáltalán nem számított a díjra – hangsúlyozta, megjegyezve, hogy még mindig nem tudta teljesen felfogni a történteket.
Elmondta, hogy tudományos karrierje azóta más irányba vitte, már nem ezen a specifikus területen dolgozik, de nagy megtiszteltetésnek tartja, hogy részese lehetett a kezdeti felfedezésnek, és azóta is figyelemmel kíséri a terület fejlődését.
Támogassa az ujszo.com-ot
A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.