Panoráma

Az orvosi-élettani Nobel-díj kitüntetettjeit nagyon meglepte az elismerés

Szakagucsi Simon
TASR/AP-felvétel
feher
MTI

Mary E. Brunkow-t és Szakagucsi Simont is nagyon meglepte, hogy Fred Ramsdell-lel együtt ők kapják az idei orvosi-élettani Nobel-díjat a perifériás immuntoleranciával kapcsolatos felfedezéseikért.

Thomas Perlmann, a Nobel-bizottság főtitkára a hétfői stockholmi bejelentéskor elmondta, hogy csak Szakagucsit sikerült elérnie reggel telefonon. „A laborjában sikerült utolérni, és hihetetlenül hálásnak hangzott, azt mondta, hogy fantasztikus megtiszteltetés a díj” – tette hozzá Perlmann, megjegyezve, hogy a két másik díjazottnak csak üzenetet hagyott.

Szakagucsi az Oszakai Egyetemen tartott sajtótájékoztatóján később azt mondta: meglepetésként érte a bejelentés, úgy gondolta, hogy még további fejlesztésekre, klinikai felhasználásra lesz szükség, mielőtt nagyobb elismerést kapnak felfedezésükért.

Felidézte, hogy kutatási területük a kezdetekben nem volt túl népszerű, néha küzdenie kellett a támogatásokért. De voltak más tudósok is, akiket érdekelt a terület, és együttműködésüknek köszönhető a felfedezés – tette hozzá, köszönetet mondva tudóstársainak.

A sajtótájékoztató közben Szakagucsinak telefonon gratulált Isiba Sigeru japán kormányfő, aki azt kérdezte tőle, hogy mikorra lehet alkalmazható a felfedezésükre alapozott immunterápia például a rák kezelésében. „Remélhetőleg nagyjából 20 év alatt elérhetünk odáig” – válaszolta a kutató, hozzátéve: úgy hiszi, eljön majd az idő, amikor a rák nem egy félelmetes, hanem egy gyógyítható betegség lesz.

Mary E. Brunkow az AP hírügynökség fotósától értesült arról, hogy ő az egyik díjazott, miután a fotóriporter kora reggel felkereste otthonukat. Amikor férje, aki ajtót nyitott, elmondta neki, hogy Nobel-díjat kap, azt válaszolta: „Ne légy nevetséges!”.

A Nobel-díj honlapjának nyilatkozva elmondta, látta, hogy egy svédországi számról keresik telefonon, de azt hitte, csak valamiféle spamről van szó, és nem vette fel.

Egyáltalán nem számított a díjra – hangsúlyozta, megjegyezve, hogy még mindig nem tudta teljesen felfogni a történteket.

Elmondta, hogy tudományos karrierje azóta más irányba vitte, már nem ezen a specifikus területen dolgozik, de nagy megtiszteltetésnek tartja, hogy részese lehetett a kezdeti felfedezésnek, és azóta is figyelemmel kíséri a terület fejlődését.

Nobel-díj
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Hírlevél feliratkozás

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Ezt olvasta már?