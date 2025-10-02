Panoráma

Az OpenAI a világ legértékesebb magáncége

OpenAI
Az amerikai OpenAI, a GPT chatbot fejlesztője a világ legértékesebb magánvállalatává vált, miután másodlagos részvényeladást hajtott végre, 500 milliárd dollárra értékelve a vállalatot. Ezt a címet eddig a SpaceX birtokolta 456 milliárd dolláros értékkel.

Azok a volt és jelenlegi alkalmazottak kaptak lehetőséget részvényeik eladására, akik már legalább két éve rendelkeztek OpenAI-papírokkal.

Összesen 6,6 milliárd dollár értékű részvényt adtak el, míg a cég 10,3 milliárd dollárnyi részvény eladását hagyta jóvá, azaz csak mintegy kétharmada cserélt gazdát. Szakértők szerint azt, hogy a megengedettnél kevesebb részvényt adtak el, a vállalat hosszú távú kilátásaiba vetett bizalom jeleként értelmezik.

A részvényeket egy befektetőkből álló konzorcium vásárolta meg, amelynek a Thrive Capital, a SoftBank, a Dragoneer Investment Group, az MGX és a T Rowe Price a tagja.

