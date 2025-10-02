Panoráma

Az előfizetői díj egyszeri változásának oka

A nyomtatott napilapok esetében a tájékozódás tekintetében az Új Szó áll a magyar nyelvű médiumok között az élen. Testvérlapunk, a Vasárnap pedig a nyomtatott hetilapok között vezet toronymagasan azoknál, akik a magyar nyelvű hírek miatt vásárolják ezeket a hetilapokat. (Somogyi Tibor felvétele)

Kedves olvasóink! Az Új Szó nem emelt előfizetői díjat, azonban most kéthavi díj került a számlára, de ez összességében nem jelent az olvasóknak többletfizetést.

A magasabb összeg oka, hogy az előfizetők kézhez kapták a folyó év tizedik hónapjára vonatkozó SIPO-jukat, amelyre vonatkozóan két előfizetési időszakot (44 euró) számolnak fel a 2025. november 17-i munkanap hozzáadása és az előlegek újraszámítása miatt. A következő előfizetési díjat a szokásos módon számítják ki. Az esetleges a kellemetlenségért elnézést kérünk. (ú)

