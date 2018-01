Akciós akkucserével hárítaná a lassulási problémát az Apple

„Elnézést kérünk” – mondja az Apple az iPhone-ok szoftveres lassítása kapcsán, és igyekszik tiszta vizet önteni a pohárba. A cég a vásárlókhoz intézett nyílt levelében tisztázni szeretné a helyzetet és elnézést kér az erősen vitatható kommunikáció miatt.

A cég leszögezi, hogy „mi soha nem tettünk – és nem is tennénk – semmit, ami szándékosan rövidítené bármelyik Apple termék élettartamát vagy csökkentené a felhasználói élményt annak érdekében, hogy a fogyasztókat új termék vásárlására ösztönözzük”. Nem véletlen, hogy az Apple ezzel nyit, ez ugyanis több országban illegális lépésnek minősülne. Franciaországban a cég vezetői személyesen is büntethetőek ilyen esetben, a helyi Halte á l'Obsolescence Programmée szervezet pedig már pert is indított az ügyben. A döntéshozókat bizonyított esetben akár két évnyi szabadságvesztésre is ítélheti a bíróság.

De visszatérve az Apple nyílt levelére: a cég elismételte a korábban publikált álláspontját, miszerint a szoftveres lassításra azért kerül sor, mivel az öregedő akkuk bizonyos esetekben már nem képesek kiszolgálni a CPU energiafelvételét, emiatt a telefonok sokszor váratlanul kikapcsoltak. A maximális órajel alacsonyabbra állításával ezek a kikapcsolások sokkal ritkábbá váltak, cserébe viszont a készülékek is nagyon lelassultak. Erről részletesebben itt írtunk, a lényeg, hogy az Apple kizárólag olyan esetekben lassította a CPU-t, ahol ezt az akku állapota szükségessé tette, az akku cseréjét követően pedig visszaállította az eredeti teljesítményszintet.

A szabadkozáson túl az Apple konkrét lépéseket is tesz: első körben a jótállását veszített iPhone-ok esetében az akkucsere költségét 79 dollárról 29 dollárra mérsékli. Sajnos ez nem örökérvényű, az akció január második felében indul és decemberig tart majd. Az akcióban csak azok a készülékek vehetnek részt, amelyeknél az akku már nagyon rossz állapotban van, így nem minden felhasználó kaphat olcsón friss telepet. Szintén korlátozás, hogy a programban csak iPhone 6-os és újabb modellek vesznek részt, az 5-ös vagy az 5S például már nem. A program részletei a következő hetekben kerülnek fel a cég oldalára, de érdemes globális, tehát Európára és Szlovákiára is kiterjedő árcsökkenéssel számolni.

A pontosabb tájékoztatás érdekében pedig hamarosan érkezik egy új iOS-verzió, amely már részletesebb betekintést nyújt az akku állapotába a felhasználónak, illetve egyértelműen jelzi, ha az akku problémája miatt fogja vissza a processzor teljesítményét. Ez átláthatóbbá teszi a szoftver működését és megkönnyíti a felhasználók számára a döntést, hogy új akkut vagy új telefont szeretnének vásárolni. (hwsw)