A Shein megnyitja első fizikai boltját

Az egyik nagy történelmi áruház, a BHV a 6. emeletén kínálja majd az ázsiai márka – amelynek legtöbb gyára Kínában található – több ezer termékét alacsony áron, a franciaországi heves tiltakozások ellenére is.

A Shein november végén további öt üzletet nyit Franciaországban a SGM által üzemeltetett Galeries Lafayette áruházakban.

„A BHV SHEIN november 5-én 13 órakor nyit” – írta az SGM vezérigazgatója, Frédéric Merlin az Instagram közösségi oldalon, hozzátéve, hogy „világpremierről” van szó, hiszen a 2012-ben Kínában alapított és szingapúri székhellyel működő webáruháznak a párizsi lesz a világon az első fizikai és állandó üzlete.

A francia kormány, a párizsi városháza, a BHV partnermárkái, a BHV munkavállalóinak szakszervezeti szövetsége, egy több mint 110 ezer aláíróval rendelkező online petíció és a francia textilipar számos szereplőjének tiltakozása ellenére az SGM végül aláírta a már korábban bejelentett megállapodást a Sheinnel.

A Shein és az SGM, amely 2023 óta a BHV tulajdonosa, egy több mint ezer négyzetméternyi területen nyitja meg első üzletét. Ez az első lépés a Shein fizikai jelenlétének kialakításában, mielőtt további öt üzletet nyit a SGM tulajdonában lévő Galeries Lafayette áruházakban Dijonban, Reimsben, Grenoble-ban, Angers-ban és Limoges-ban.

A Shein idén Franciaországban három bírságot kapott, összesen 191 millió euró értékben, az online sütikre vonatkozó jogszabályok megsértése, hamis promóciók, megtévesztő információk és a termékekben található műanyag mikroszálak jelenlétének be nem jelentése miatt.

Ez a szövetség a tisztességtelen verseny, a környezetszennyezés, valamint a méltatlan munkakörülmények miatt vádolt Sheinnel „rossz jelzést küldött” Serge Papin francia kereskedelmi miniszter szerint, és „mély aggodalmat” váltott ki Anne Hidalgo párizsi polgármesterből.

Tiltakozásul több francia márka (AIME, Culture Vintage, Talm) is elhagyja a BHV-t, miközben a híres nagyáruházból már több más vállalkozás (Le Slip Français, Maison Lejaby) kivonult a fizetési késedelmek miatt. A Disneyland Paris, amely az év végi ünnepeken lett volna jelen a BHV-ban, lemondta részvételét.

Egy másik következmény, hogy az állami tulajdonú Banque des territoires kiszállt a SGM-mel folytatott tárgyalásokból, amelynek célja az volt, hogy támogassa a BHV szecessziós épületének megvásárlását.

A Shein a vádakkal szemben azzal védekezik, hogy üzleti modellje az „igény szerinti gyártásra” épül. Ez az, ami a webáruház szerint lehetővé teszi a költségek csökkentését, nem pedig a 10 ezer alvállalkozó munkakörülményei. A cég emlékeztetett arra, hogy Franciaországban a felhasznált textíliák 97 százaléka import termék, és hogy a Shein beszállítói ugyanazok, amelyek a francia és nemzetközi márkákat is ellátják. Az érveket egyhangúan elutasította a francia textilipar. Yann Rivoallan, a Francia Női Konfekció Szövetségének elnöke az AFP hírügynökségnek úgy fogalmazott, hogy a Shein „hazugságot hazugságra halmoz”. Szerinte az SGM „a létező legrosszabbal áll össze”.