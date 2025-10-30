A Shein és a Temu termékeinek 70 százaléka megsérti az európai biztonsági előírásokat

A szervezetek összesen 162 terméket vizsgáltak meg három kategóriában: kisgyermekeknek szánt játékokat, USB-töltőket és nyakláncokat. A termékeket – amelyek mind harmadik fél által kerültek forgalomba a platformokon – mechanikai, elektromos, kémiai és címkézési szempontból ellenőrizték. A vizsgált termékek közül 112 esetében legalább egy szabálytalanságot találtak, így ezek jogilag nem forgalmazhatók az Európai Unióban.

A Sheinről vásárolt összes játék, valamint a Temuról beszerzett 27-ből 26 játék hibásnak bizonyult. A szakértők veszélyes formákat, mérgező anyagokat és apró, levehető alkatrészeket találtak, amelyek fulladásveszélyt okozhatnak. A játékok mintegy 60 százaléka közepes vagy magas kockázatot jelentett.

Az USB-töltők közül 54-ből 52 nem felelt meg a biztonsági előírásoknak, néhány termék túlterheléskor 100 Celsius-fok fölé melegedett. Mindössze egy-egy töltő ment át hibátlanul a vizsgálaton mindkét platformról.

A nyakláncoknál kevesebb problémát mutattak ki, de több termékben rendkívül magas kadmiumtartalmat mértek, ami egy mérgező és rákkeltő fém. Egy esetben a megengedett határértéket 8500-szorosan meghaladó koncentrációt találtak.

Szerdán Jean-Luc Crucke szövetségi környezetvédelmi miniszter kampányt indított annak érdekében, hogy megakadályozza a fogyasztókat mérgező anyagokat tartalmazó termékek vásárlásában, miután a vámosok riasztóan magas nehézfémtartalmat találtak hamisított ékszerekben.

„A Temuról vagy a Sheinről vásárolni olyan, mintha orosz rulettet játszanánk” – fogalmazott Julie Frere, a Testachats szóvivője, aki óvatosságra intette a vásárlókat. Hozzátette: „Vannak olyan termékek, amelyek rendben vannak, de mások komoly biztonsági kockázatot jelentenek”.