Öt dolog, amit megtehet a fenntarthatóbb életmód jegyében

A fenntarthatóság nem verseny, hanem szemlélet. Lehet, hogy ma még nem tud mindent „zölden” csinálni, de ha minden döntésénél egy kicsit tudatosabb, máris jó úton jár.

Támogassa a környezetbarát kezdeményezéseket, tanuljon az újrahasznosításról, és beszélgessen róla másokkal – a változás közösségben kezdődik.

A fenntartható életmód nem a tökéletességről, hanem a szándékról szól. Minden újrahasznosított palack, minden sétával megtett kilométer és minden „nem megvett”, felesleges tárgy egy lépés egy élhetőbb jövő felé.