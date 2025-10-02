Mi van, ha a földönkívüliek már 1977-ben üzentek nekünk? Egy harvardi professzor szerint a jel egy rejtélyes objektummal állhat kapcsolatban, amely most a Mars felé közelít.
48 éve egy titokzatos jel érkezett az űrből – most kiderülhet, honnan jött!
Támogassa az ujszo.com-ot
A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.