16 oldalas Vasárnapi asztal receptes a Vasárnap legújabb számában!

TOVÁBBRA IS változatos témák:

A tartalma minden szlovákiai magyar családot érint, kiszolgál

* Jól kidobni, amink van – Veres István írása

* Szotyolázó: Ezt az 5 dolgot inkább ne gyűjtsük!

* Téma: Harácsolunk, tehát vagyunk. Mit kéne gyűjtenünk a tárgyak helyett, hogy tényleg boldogabbak legyünk?

* Panaszkönyv: Elolvashatják, mi minden kell ahhoz, ha külföldi nyaralásra a kutyánkat is magunkkal szeretnénk vinni

* Falukép: Ragyolc

* Vendégünk: Durica Katarina, a somorjai budapesti. Mi köze a szerdahelyi maffiához? Nemcsak a legújabb könyvéről, hanem magáról, a családjáról is mesél

* Sorsok: Az izsai Csicsó család szerénynél is szerényebb körülmények közepette él, s a 11 gyermek legkisebbje, a négy és fél éves Piroska leukémiás

* Fesztivál: Karlovy Vary-i körkép. Szabó G. László idén is ott volt a filmfesztiválon, most kulisszatitkokat is megoszt velünk, de nem egy világsztárral is késztett interjút

* Napló – Liszka József: Irány a strand!

* Meghökkentő szenvedélyek: A rozsnyói Hlavács László csaknem negyedszázada Buddha-szobrokat gyűjt

* Magyar utazók: Huszár Pufi, Hollywood néma sztárja, aki eltűnt a háborúban

* Világ: Sörgyár, capriccióval

* Legendás szerelmek: Victoria Adams & David Beckham

* Mit főzzek? Ellenállhatatlan tészták

* Zöldövezet: Látványos zöldségek a kertben

* Újságoló: Huncutka és a kalandtábor

* Huncutka a kalandtáborban járt! Bemutatja A hét rajzát, művészkedő barátai munkáit, közli a szokásos rejtvényt, s persze elárulja azt is, Ki a nyerő!

* Koperta: Köszönet a kassai magyar óvodának, A választók nagy felháborodása!, Politikai színház, Betegellátás magas fokon, Hol van az igazság?, Tele lettek batyuink, Kedves Vasárnap!

* Keresztrejtvény, Olvasóink SMS- és apróhirdetései, tv-műsor július 27-ig

* Lelki fröccs: Miért nem teljesülnek a vágyak

* Mit jósolnak a csillagok július 27-ig?

+

Vasárnapi Asztal + 16 oldalon

A tartalmából:

* Kánikulában főzni?

* A hónap menüje

* Húsos-gyümölcsös fogások

* Diétás receptek

* Zsófia konyhája

* Kóstoló a világ ízeiből

* Száraz sütemények, kekszek

* Csábító tortacsodák

* Hogy micsoda? Ennivaló kanapék?

JÓ LAPOT KÍNÁLUNK!